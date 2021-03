Una persona privada de libertad fue herida con 50 proyectiles de goma en un incidente ocurrido el 24 de febrero en la sala de visitas del Penal de Libertad, según informó el diario El País. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Libertad de 2º turno, a cargo de Cecilia Gutiérrez, quien analizará los registros de las cámaras de seguridad del centro penitenciario.

El abogado de la víctima, Marcos Pacheco, informó a la diaria que el hombre, de unos 30 años, estaba en la sala de visitas con su pareja cuando a raíz de una pelea entre otras personas privadas de libertad se produjo una intervención policial con balas de goma y gases lacrimógenos.

“Como es asmático le pidió a la policía para salir, que le abrieran el candado, la pareja le insistió y un policía la zamarrea a ella y entonces el muchacho le pega al policía”, comentó Pacheco.

Tras el golpe intervienen otros cuatro policías que reducen a la persona privada de libertad, lo esposan y le pegan con cachiporras. “Cuando estaba en el piso uno de los policías, que lo conocen todos los reclusos, le efectúa los disparos en varias partes del cuerpo”, señaló Pacheco.

El abogado dijo que la policía informó del incidente a la Fiscalía de Libertad pero no mencionó que hubiera una persona privada de libertad herida y agregó que también resultó herido otro interno que fue trasladado al Hospital Maciel. Pacheco dijo que su cliente no recibió asistencia hasta que no se confirmó la visita del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit.

En diálogo con la diaria, Petit señaló que tras recibir la denuncia visitó el Penal de Libertad y el lugar donde ocurrieron los hechos, se entrevistó con la víctima, con su familia y con varios funcionarios, y decidió realizar la denuncia ante Fiscalía.

“Creemos que hay elementos suficientes para solicitar que la Fiscalía investigue, consideramos que podría haber una irregularidad en el accionar y eso tiene que ser indagado por quien tiene que indagar”, señaló.

La Fiscalía analizará las cámaras de seguridad de la sala de visita del Penal de Libertad y otros videos que registraron las heridas sufridas por el hombre, además del testimonio de quienes participaron en el incidente.

A raíz del hecho, el hombre fue trasladado del Penal de Libertad al Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación, que funciona en Punta Rieles, y de allí será derivado a otro establecimiento carcelario.