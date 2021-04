Según datos a los que accedió la diaria, en 2020, 86% de los casos fueron resueltos por acuerdos abreviados o procesos simplificados. Del total de 15.079 casos, 12.031 (80%) fueron por condenas de prisión, 2.638, (17%) condenas de penitenciaría, 260 (2%) medidas socioeducativas con privación de libertad, 100 (1%) medidas socioeducativas sin privación de libertad.

El fiscal de Flagrancia de 13º turno, Rodrigo Morosolli, dijo que el proceso abreviado es una herramienta fundamental para el sistema y defendió las garantías del proceso: “Cuando un abogado lleva ante un juez un acuerdo firmado con la Fiscalía lo hace porque estudió el caso, porque conoce las perspectivas y que tiene altas chances de perder en el juicio. El hecho de que no se produzca prueba ante un juez, no significa que no haya proceso”. Morosolli rechazó que existan circunstancias en las que se avasalla al imputado y la defensa en busca de un acuerdo: “Alcanza con que el defensor diga que no quiere el abreviado y va a juicio, el defensor tiene que tener la diligencia de estudiar bien la carpeta, ver si tiene puntos débiles, si faltan cosas”.

A su vez, la fiscal de Maldonado de 4º turno, Carolina Dean, dijo a la diaria que cuando se alcanza un acuerdo es porque hay evidencia y el imputado, asesorado por su defensa, sabe que, con esa evidencia, en un futuro juicio oral sería condenado. Consultada sobre el uso de la prisión preventiva como moneda de cambio para forzar un acuerdo, Dean dijo que en Maldonado “son absolutamente excepcionales” las prisiones preventivas, y más en el caso de los primarios. “Ni las pedimos porque ya sabemos que no la vamos a tener; tiene que estar muy bien acreditado el riesgo procesal para que a nosotros nos otorguen una prisión preventiva”, agregó.

Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores Públicos, trabaja en Tacuarembó, donde la mayoría de las personas privadas de libertad que cumplen prisión preventiva lo hacen en la Unidad 12 Cerro Carancho, en el departamento de Rivera, lo que influye a la hora de intentar negociar un acuerdo abreviado. “Eso le genera inconvenientes al imputado y a la familia para recibir visitas y se le dificulta para que le puedan enviar comida, entonces quieren arreglar sea como sea”, afirmó. Para el abogado, uno de los aspectos más críticos del proceso abreviado es la desigualdad entre la Fiscalía y la defensa pública para generar prueba, lo que deja en una condición pasiva a la defensa del imputado que reduce el juicio oral al control de la prueba generada por la Fiscalía.

La defensora de Oficio Andrea Souto, que trabaja en Montevideo, defendió las garantías que la defensa le da al imputado para acceder a un acuerdo abreviado debido a que cuando la persona es detenida, un defensor revisa la legalidad de la detención, lo que hay en la carpeta investigativa y la consistencia de la evidencia y, luego, el defensor que lleva el acuerdo al juez vuelve a revisar todos esos elementos. Souto advirtió que las modificaciones en la LUC generaron una doble interpretación sobre en cuáles delitos se puede acordar y en cuáles no. Mientras que para algunos fiscales y jueces se puede acordar en todos los delitos que prevén una mínima de cuatro años sin contar lo computado por los agravantes, para otros los agravantes se cuentan. “Esa discusión la trajo la LUC y eso lleva a una suerte de tómbola”, señaló, debido a que depende de la interpretación del fiscal que trate el caso si accede a un acuerdo o no.

De los 15.079 procesos abreviados de 2020, la mayoría 5.079 (34%) correspondieron al delito de hurto, 1.642 (11%) a delitos de estupefacientes, 1.065 (7%) a violencia doméstica, 1.055 (7%) a rapiñas y 938 (6%) a delitos de desacato. A estos casos se agregan 611 (4%) delitos vinculados con armas de fuego y explosivos, 331 (2%) lesiones personales, 303 (2%) estafas, 280 (2%) homicidios, 255 (2%) delitos sexuales, 208 abigeatos, 199 lesiones graves, 89 delitos de daños y 86 de lavado y corrupción (1%). El delito que mayor porcentaje de acuerdo tuvo fue el de violencia doméstica, con 98% de los casos, seguido por delitos de estupefacientes con 95%, desacato 94%, lavado y corrupción 93%, hurto 90%, rapiña 86%, delitos vinculados a armas, fuegos y explosivos 85%, estafa 83%, delitos relacionados con la función pública 83%, abigeato 79%, delitos sexuales 78%, privación de libertad copamiento y secuestro 78%, otros delitos 78%, lesiones graves 76%, homicidio 73%, daño 68%, lesiones personales 67%, delitos de cheques 54%, apropiación indebida 53% y amenazas 37%.