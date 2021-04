Operación Océano: el fiscal de Corte dijo que la Fiscalía fue perjudicada por las irregularidades en el manejo de la evidencia

El fiscal de Corte fue consultado por la denuncia que el miércoles presentó el Ministerio del Interior (MI), luego de constatar que en la Unidad de Delitos Informáticos había sido borrado manualmente un archivo de la carpeta de datos de los dispositivos incautados en la Operación Océano.

Díaz subrayó la actitud tanto del MI como de la Fiscalía de imponer investigaciones internas para conocer las causas por las que faltaba un archivo en los discos copiados a los abogados.

“Nosotros no miramos para otro lado, fuimos a ver cuál era problema y cuando el MI detectó la irregularidad, no barrió para abajo de la alfombra“, señaló.

Además, planteó que la cadena de custodia no se vio afectada, por lo que todos los datos incautados están a disposición de la causa. Consultado sobre las consecuencias de la validez de la evidencia, dado que no todos los datos fueron distribuidos a todas las partes, Díaz planteó que en la medida en que no se realizaron actos procesales en esa situación, no pueden ser anulados.

“Si se hubiera diligenciado la prueba anticipada y las defensas no hubieran tenido todos los archivos, ahí habría un problema sin duda, pero no pasó”, advirtió.

“La Fiscalía ha sido perjudicada por esta acción, porque la prueba anticipada que debió haberse empezado a diligenciar el año pasado, todavía no se empezó a diligenciar y se ha utilizado para atacar la reputación de la Fiscalía”, afirmó.

Díaz señaló que la causa fue derivada a una fiscalía especializada en Delitos Económicos porque “se entendió que puede haber un delito de corrupción pública”.