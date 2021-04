Paso de Frontera, Área de Control Integrado de Rivera y Santana do Livramento.

El juez de primer turno de Fray Bentos, Claudio de León, formalizó la investigación contra un funcionario de la Armada y otras dos personas por los delitos de contrabando y cohecho, en audiencias que se realizaron por Zoom, ante la emergencia sanitaria que afectó particularmente a los juzgados de Fray Bentos.

Si bien la Fiscalía había pedido prisión efectiva, por considerar que existía riesgo de fuga, el juez De León dispuso como medida cautelar la prisión domiciliaria total por 120 días, mientras esperan el avance del proceso.

La fiscal del caso, Ana Monteiro, informó a la diaria que el Operativo Yaguarí, en el que fueron detenidos los tres imputados, surgió a raíz de una investigación que se inició hace unos tres meses, en la que participaron efectivos de la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval y personal de la Dirección Nacional de Aduanas.

La investigación implicó la intercepción de las comunicaciones, en las que se constató que el marino de la Armada, que trabajaba en los controles del Puente General San Martín, avisaba cuándo estaría de guardia para permitir el paso de los vehículos.

Monteiro dijo que hay evidencia de que la maniobra se viene realizando al menos desde hace meses, por lo que se dispuso un delito de contrabando continuado, y además explicó que pidió para los tres involucrados la imputación del delito de cohecho calificado, debido a que si bien sólo uno es funcionario, los otros contribuyeron a la comisión de ese delito.

La fiscal señaló que no se trata de un hecho aislado y añadió que la investigación continuará en busca de más involucrados, pero prefirió no dar más detalles para no entorpecerla.

El Operativo Yaguarí se realizó en la tarde del miércoles, cuando efectivos de Prefectura siguieron a una camioneta que había sorteado el control de Aduanas y fue detenida en el lugar en el que dejó la mercadería. Allí fue detenido el conductor de la camioneta y quien la recibió y se incautó más mercadería en la vivienda, por un total estimado de tres millones de pesos. Tras ese operativo, fue detenido el funcionario que se encontraba en los puestos de control.

El ministro de Defensa, Javier García, se refirió al hecho en su cuenta de Twitter: “La corrupción y el delito no pueden pasar, caiga quien caiga y aunque duela lo sucedido”.