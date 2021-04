Mataron a un hombre de 24 años en el marco de una persecución policial. El hombre iba en un auto. La persecución empezó en la zona del monumento a Luis Batlle (Bulevar Artigas y José Pedro Varela) y terminó en Avenida Italia y Centenario. Le dispararon y murió a raíz del impacto de bala en la cabeza. Se investiga cómo fueron los hechos que tuvieron como resultado esta muerte.

Los dos policías involucrados fueron detenidos y dijeron que “el hombre los atacó a tiros” y eso generó un intercambio de disparos. La Fiscalía investiga el caso. El hombre fallecido estaba desarmado. No se encontró ningún arma en el lugar. El hecho se investiga como un homicidio.

Los policías iban a declarar este domingo, pero su abogado particular no se presentó y la instancia se aplazó. Mañana van a declarar. La fiscal a cargo del caso es Mirtha Morales.

La mamá del joven asesinado dio una entrevista a Subrayado. “Ayer en la tarde mi hijo me llama a las 5 y 3 minutos y me dice ‘mamá, la Policía me está persiguiendo”. Le dije ‘dale hijo, frenale’”, pero él le dijo que “no iba a frenar”. Consultada sobre por qué no quería frenar, dijo que “le tenía fobia a la Policía”. “Le tenía miedo, no le agradaba de la forma en que lo trataban. Él no confiaba en la Policía”, planteó. Explicó que “andaba a mucha velocidad”, y supuso que “lo que hacen es verlo a mucha velocidad y ahí iniciar la persecución”.

También aclaró que ni su hijo ni el auto estaban requeridos. “Se dijo que estaba requerida la matrícula. Es mentira. Si quieren busquen en la página de la Intendencia. Él tampoco estaba requerido”. La Policía le confirmó que su hijo no estaba requerido. Además, aseguró que no estaba armado: “Desmiento que tuviera un arma. Él me llamó y me dijo que lo estaban persiguiendo. Yo le dije que frenara”. Y agregó: “Hoy está todo tan violento que el miedo era que la Policía le tirara”.

A las 5 y 7 minutos la llamó de nuevo y le dijo: “mamá, me agarran, me agarran”. Cortó y a los minutos lo mataron.