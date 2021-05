No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Hay orden de no aflojar” es una frase que se asocia a Aparicio Saravia, líder histórico del Partido Nacional. En 2009 fue acuñada por el fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga; la usó en otras campañas y también lo hacía estando al frente del Ministerio del Interior.

Nicolás Martinelli, asesor del presidente Luis Lacalle Pou, publicó en Twitter un video de campaña de Larrañaga haciendo referencia a esta frase: “Me parece que hay que impartir la orden, la orden que siempre tenemos, la orden que siempre preside nuestros actos, que nos da alegría, fortaleza, nos tonifica, que nos determina, que nos proyecta, que nos impulsa... que es la orden de no aflojar. ¡De no aflojar, de no aflojar!”.

Este viernes se hizo público que en la sede de la Jefatura de la Zona Operacional 5 de la Jefatura de Montevideo se estampó esta frase, que se puede ver desde el exterior. Se hizo viral una foto en la que se observa a dos personas sobre andamios colocando un ploteo con estas palabras en la sede pública y con las iniciales del difunto ministro: “JWLF”. El jefe de zona 5 es el comisario mayor Marcelo Suárez.

También se pintó la frase en el interior de la Escuela Policial de Escala Básica de la Jefatura de Canelones, escuela departamental de Policía, dirigida por el comisario mayor Hector González.

El numeral 4 del artículo 77 de la Constitución establece que “los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.

El juramento de honor policial, al que suscriben todos los policías al recibirse, plantea que juran “defender a la patria, la Constitución y las leyes de la Nación”, “aún con el sacrificio de vuestras propias vidas”.

Además, la Ley Orgánica Policial establece en su artículo 35, literal N, que los policías tienen el derecho de no cumplir órdenes que constituyan una violación de la Constitución.

El artículo 77 de la Constitución señala que es competencia de la Corte Electoral “conocer y aplicar las penas de estos delitos electorales”. “La denuncia deberá ser formulada ante ésta por cualquiera de las Cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los partidos”. Agrega que “sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en todos los casos se pasarán los antecedentes a la Justicia Ordinaria a los demás efectos a que hubiere lugar”. Además de la responsabilidad ante la Corte Electoral, se pueden atribuir responsabilidades administrativas del hecho y las sanciones correspondientes.

Según El País, el pasado 24 de mayo uno de 19 de los jefes de Policía solicitó la creación de un “sticker” para poder “enviar a sus subalternos” por WhatsApp y “eternizar así esas palabras”. El mismo medio informó que varios jerarcas indicaron que “de aquí en más será una de las premisas que toda la Policía usará para incentivar la persecución criminal”.

Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, celebró la estampa de la frase en la sede de la Jefatura de la Zona Operacional 5: “Se ganó el corazón de la fuerza policial en todo el país. Un merecido reconocimiento en Zona 5 de Montevideo”, escribió en Twitter.

Se ganó el corazón de la fuerza policial en todo el país.



Un merecido reconocimiento en Zona 5 de Montevideo. pic.twitter.com/Jf0dbCwWC0 — Santiago González (@santiagon1974) May 28, 2021

Ruben Correa Freitas, docente grado 5, director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) dijo a la diaria que este es “un tema de los partidos políticos, que lo pueden plantear ante la Corte Electoral”. “El artículo refiere a un tema donde interviene la Corte Electoral a iniciativa de los partidos políticos, si consideran que eso es una violación”, explica. Correa Freitas integra el Partido Colorado, dirigió la Oficina Nacional del Servicio Civil en las dos presidencias de Julio María Sanguinetti y fue senador entre los años 2000 y 2005.

El constitucionalista entiende que “por supuesto que desde el punto de vista estrictamente constitucional no es posible, no es viable, que se incluya en los órganos del Estado frases que son de determinados partidos políticos o líderes políticos”. Y agregó: “Es un tema que se tiene que valorar el alcance, porque es una frase que dijo el ministro Larrañaga, que ahora dicen que le pertenecía a Aparicio Saravia”.

“Es como si se incluyera una frase de José Batlle y Ordoñez. Distinto es si fuera José Artigas, de eso no hay duda. De Artigas, de Rivera, de los próceres de la Patria, de eso no hay dudas”, señaló. Y enfatizó en que “indudablemente cuando hay un tinte político partidario, ya sea Batlle y Ordoñez, Aparicio Saravia, Luis Alberto de Herrera, ya cambia la cosa”.

Según el constitucionalista, “estamos a pocos días del fallecimiento del ministro del Interior y quizás ese tema que causó tanta congoja fue lo que motivó” el hecho. El experto entiende que “hay que ver cuál fue la razón por la cual se hizo eso, quizás hubo un error y habrá que enmendar ese error”.

Correa Freitas reiteró que sólo puede resolverse ante la acción de los partidos políticos: “Quienes tienen legitimación para presentar esto son los partidos políticos y es la Corte Electoral el órgano competente para resolver este tema”.

Eduardo Lust, profesor agregado del mismo Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y diputado de Cabildo Abierto, dijo a la diaria que si bien para él “no tiene ninguna consecuencia desde el punto de vista constitucional”, la Constitución establece delitos electorales. “Entre varios delitos electorales, está el artículo que le prohíbe a una serie de funcionarios suscribir manifiestos de partidos políticos”.

Según el diputado, “que en una repartición pública, como es la Policía, esté la frase ‘Hay orden de no aflojar’, que era un eslogan que tenía el ministro Larrañaga, no lo asocia a lo que dice el artículo porque no están realizando actividad política”.

“He estado en reparticiones y es muy común que como un incentivo, como un mensaje subliminal, haya ese tipo de frases que apuntan a un objetivo”, dijo Lust. Y agregó: No pueden hacer política partidaria. Si bien la frase es de un ministro del Partido Nacional, por más imaginación que tengo nunca lo voy a asociar a que eso es militar para un partido o hacer político partidaria”.

Lo comparó con estampar frases de próceres, que sí está habilitado por ley: “Es como poner ‘Sean los orientales tan ilustrados como valientes’ o ‘Clemencia para los vencidos’, de Artigas, o alguna frase de Lavalleja o de Oribe”.

Si bien expresó que “se podrá discutir”, “desde el punto de vista político me parece algo menor, al lado de los temas que hay. Yo, por lo menos, no lo considero para nada”.

Martín Fernández, abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Udelar, explicó a la diaria que “mediante la restricción constitucional se quiere evitar la partidización de las fuerzas de seguridad y de otros funcionarios, por ejemplo, los jueces”. Fernández entiende que “esto no significa coartar la libertad de expresión sino evitar que quienes tienen, en este caso, el monopolio del uso de la fuerza legítima del Estado, queden asociados a un sector o a una fuerza política”.

“Hay frases que trascienden los partidos, como son las del ideario artiguista, que no representan a ningún sector partidario y están permitidas. Esta frase, más allá del sentido de homenaje, es una frase fácilmente asociada a un sector político”, opinó. Agregó que “eso es justamente una manifestación política”, que también está prohibida en el artículo 77 de la Constitución.

Repercusiones

Ope Pasquet, diputado del Partido Colorado, se expresó sobre el hecho en Twitter: “Entiendo y respeto el sentimiento de los funcionarios que quieren homenajear al gran ministro que tuvieron, pero no corresponde que pinten una de sus frases de campaña en la fachada de un edificio público. Los honores públicos se dispensan por ley”.

Señaló el numeral 13 del artículo 85 de la Constitución, que plantea que es a la Asamblea General a quien le compete “decretar honores públicos a los grandes servicios”.

Entiendo y respeto el sentimiento de los funcionarios que quieren homenajear al gran ministro que tuvieron, pero no corresponde que pinten una de sus frases de campaña en la fachada de un edificio público. Los honores públicos se dispensan por ley (art. 85, nral. 13 Const.). https://t.co/pWzMNgJZbp — Ope Pasquet (@opepasquet) May 29, 2021

Charles Carrera, senador del Frente Amplio, señaló que el lunes la bancada de la fuerza política analizará la situación. “A partir de allí veremos qué acciones tomaremos. Pero más allá de eso, lo vemos como un hecho grave”. “Es muy claro el artículo 77, inciso 4, de la Constitución de la República que establece la abstención de manifestaciones políticas por parte de la Policía. Por lo tanto, lo que sucedió no corresponde”.

Explicó que “todavía no había realizado una manifestación pública sobre estos hechos, por respeto a la memoria del exministro Larrañaga, pero no porque no tuviera una opinión al respecto”, y añadió que ve el hecho “con mucha preocupación”.

Según Carrera, “esto atenta contra la Constitución de la República, ya que en las unidades policiales no se pueden expresar ni escribir consignas políticas de ninguna clase”. “Para dirigir una institución como es la Policía Nacional, debe tenerse una perspectiva de Estado, y no de gobierno, y mucho menos al servicio de un partido político”, agregó.

Resaltó que “lamentablemente hemos visto muchas manifestaciones del Partido Nacional que van por ese lado, de no distinguir entre lo que es estrictamente político partidario y lo que debe ser la gestión del Estado o la cuestión pública”.

Carrera explicó que desde su lugar de senador, que integra además la Comisión de Seguridad, se comunicó con Heber para plantearle su preocupación. “Las acciones de la orgánica se van a discutir el lunes en la bancada del Frente Amplio”, explicó.

El senador entiende que “la policía es una institución que está para proteger a la sociedad. Debe ser democrática y estar al servicio de la Nación y ser servidores públicos, sin importar quien está en el gobierno”. En este sentido, enfatizó en que “este tipo de manifestaciones, más allá de que signifiquen aprecio al ex ministro, no corresponden”.

“No me parece que sea político partidaria”, dijo Pablo Iturralde, presidente del directorio del PN, a la diaria. “No lo tomaría como un tema político partidario. Hay orden de no aflojar en la lucha contra el crimen, hay orden de no aflojar en la diferencia entre los delincuentes y los defensores”, explicó.

Señaló que “es tomar una expresión que no tiene un contenido vinculado al partido, es una cosa genérica”. Consultado acerca del orígen asociado al líder nacionalista Saravia y su reiteración en las campañas de Larrañaga, dijo que Saravia tiene otras frases asociadas a la Patria: “Saravia también dijo ‘Habrá patria para todos o no habrá patria para nadie’, y eso tiene que ver con la patria. No está necesariamente vinculado a lo partidario”. Finalmente expresó: “No lo visualizo así, aunque entiendo que se pueda haber interpretado así”.

Eduardo Antonini, diputado del Frente Amplio, reclamó en Twitter a Heber “la inmediata contraorden para retirar inscripción de un Local de su Ministerio. En las filas policiales hay votantes de todos los Partidos, igual que la ciudadanía que la Policía debe proteger. Estas cosas no le hacen bien a la democracia”.