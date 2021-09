No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo en rueda de prensa que los policías retirados que prevé contratar el Ministerio del Interior son “un potencial de gente que está en Caja Policial y quiere volver a dar una mano”. “Gente que ya no está para correr en la calle, ni actuar en la calle, pero sí con la experiencia que tiene nos puede ayudar, incluso a estar con mayor presencia en las comisarías”, comentó.

“El retirado policial, que mantiene su retiro, con un complemento salarial, nos puede dar una mano muy importante para tener mayor presencia en lo que para nosotros tiene que estar siempre abierto, como es una comisaría”, agregó y prefirió no responder a la críticas del sindicato de policía de Maldonado, que anunció una acción de amparo contra la medida.

“El comisario tiene que estar metido en la sociedad, nadie puede cuidar lo que no conoce [...)]El comisario todos los días tiene que relacionarse con la comunidad, tiene que hablar con el comerciante, los trabajadores, los feriantes, tiene que conocer el barrio donde está, que tampoco lo tengamos encerrado en la comisaría”, agregó.

El decreto reglamentario del artículo 167 de la Ley de Presupuesto, publicado la semana pasada, establece que los policías retirados actuarán en comisarías, seccionales policiales o garitas y entre sus funciones estará la de “observación, prevención, disuasión y represión para impedir la comisión de delitos o faltas, debiendo desplegarse en las jurisdicciones asignadas”, además de cumplir con la tarea de relacionamiento con la comunidad.

Por otra parte, el artículo 41 de la Ley Orgánica Policial establece la permanencia e indivisibilidad de la tarea, lo que los obliga a actuar en caso de flagrancia, independientemente del horario de servicio o repartición.

El subsecretario Guillermo Maciel, en declaraciones a En Perspectiva dijo que los policías que ingresan, recibirán el arma de reglamento y estarán sujetos a todos los derechos y obligaciones de la Policía Nacional. “Va a actuar como un policía, es un policía más”, comentó.

Al ser consultado sobre la diferencia con las tareas asignadas a los becarios respondió: “El becario es una persona joven, un civil no porta uniforme y no está armado [...] el becario no está en condiciones para auxiliar frente a un delito flagrante, en cambio acá vamos a contar con un policía”.