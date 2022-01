No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Ministerio del Interior define el homicidio como una muerte infligida a una persona en forma intencional e ilegal. En los registros no se consideran las muertes provocadas por policías en cumplimiento de la ley ni cuando se mata a una persona en legítima defensa.

El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad de la cartera emite un informe anual sobre los homicidios que suceden cada año. En 2020 hubo 334 homicidios, 59 menos que en 2019, año en que hubo 393 casos. La baja fue de 15%. Además, hubo 125 tentativas de homicidio en 2020. Fueron 18 más que el año anterior, lo que representa una baja de 14,4%.

Hay diferencias en los registros de homicidios entre el Ministerio del Interior y Fiscalía. En 2020, el Ministerio del Interior registró 334 homicidios, mientras que Fiscalía planteó que fueron 340 casos; se espera que en 2021 las diferencias aumenten. La razón es que tienen distintos criterios para considerar los homicidios. El Ministerio del Interior cuenta los homicidios “dolosos”, es decir, cuando hay intención de matar. La Fiscalía, por su parte, cuenta todos los casos en los que hay un homicidio y se investiga, como puede ser una legítima defensa o un policía que mata a una persona en un accionar policial legal.

La mayoría de las víctimas de homicidio fueron varones: 297 varones fueron asesinados en 2020. Esto representa 89% del total de homicidios.

Los homicidios en 2019 se concentraron en Montevideo, con varones jóvenes como víctimas. 60% de los homicidios fueron en 13 barrios de la capital: La Paloma, Las Acacias, Piedras Blancas, Villa García-Manga Rural, Jardines del Hipódromo, Tres Ombúes, Cerro, Colón, Flor de Maroñas y Punta de Rieles. El noreste y noroeste montevideano mantienen los mayores niveles de letalidad, situación antagónica en la zona costera, donde están las tasas más bajas de homicidios.

En 2020 hubo casi el doble de suicidios que de homicidios: 749 casos. Además, se registraron 391 muertes en accidentes de tránsito.

Las cifras de homicidios de 2021 serán presentadas por el Ministerio del Interior el 18 de enero, según informó Luis Alberto Heber, titular de la cartera.

Homicidios por departamento

La mitad de los homicidios fueron en Montevideo y la otra mitad en el resto del país. De los 334 homicidios, 168 fueron en Montevideo (50,3%) y 166 en el resto del país (49,7%). La baja más importante de los casos se dio en Montevideo: si se compara con el año anterior, hubo 49 homicidios menos en Montevideo (-22,6%) y diez menos en el resto del país (-5.7%).

En 12 de los 19 departamentos los homicidios bajaron: Montevideo, Canelones, Artigas, Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, Río Negro, Rocha, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres. En tres departamentos se mantuvo la cantidad de homicidios en el año: Colonia (tres casos cada año), Lavalleja (cuatro homicidios cada año) y San José, donde hubo diez homicidios en 2019 y en 2020.

Si bien el Ministerio del Interior niega la incidencia de la pandemia en la baja de los delitos, la tendencia mundial y la academia plantean que la reducción de la movilidad tuvo un impacto directo en la criminalidad y la violencia.

Por otra parte, en cuatro departamentos los homicidios subieron en 2020. Maldonado pasó de 22 casos a 24, con un aumento de 9%. En Paysandú hubo un homicidio más y pasó de siete a ocho casos registrados, lo que representa un aumento de 14%. En Salto los homicidios aumentaron 67%, pasando de seis casos en 2019 a diez en 2020. Rivera fue el departamento donde más aumentaron los homicidios. Se pasó de siete a 16 homicidios, lo que significa un aumento de 129%.

El departamento con más homicidios fue Montevideo, con 168 casos. Es seguido por Canelones, con 44 muertes. Luego, con 24 homicidios, viene Maldonado. El cuarto departamento con más homicidios fue Rivera, con 16 casos. En Salto y San José hubo diez casos; en Paysandú y Rocha fueron ocho; en Artigas mataron a seis personas; en Lavalleja y Tacuarembó se registraron cuatro casos; en Colonia, Durazno y Florida hubo tres homicidios; en Cerro Largo fueron dos; y en Soriano, Río Negro y Treinta y Tres hubo un solo homicidio. Flores fue el único departamento del país que no registró ningún homicidio.

La tasa de homicidios en Uruguay es de casi diez homicidios cada cien mil habitantes. Pero la distribución por departamento es heterogénea. Según un mapa presentado por el Ministerio del Interior, los departamentos marcados con rojo oscuro por tener la tasa más crítica de homicidios por cada mil habitantes son Montevideo, Rocha, Maldonado y Artigas. La tasa de homicidios más alta del país la tiene Montevideo, con 13,9 homicidios por cada cien mil habitantes. Rocha es el segundo departamento con mayor tasa de homicidios del país: 12,1. Es seguido por Maldonado, con 11,9; y por Artigas, con 11,4.

En rojo están Rivera, con 10,6 homicidios por cada cien mil habitantes, y San José, con una tasa de 8,6. En naranja están seis departamentos: Canelones (6,9), Lavalleja (6,8), Durazno (6,8), Tacuarembó (6,5), Paysandú (6,3) y Salto (6,0). En amarillo hay tres departamentos: Treinta y Tres (5,9), Florida (5,8) y Cerro Largo (4,5). Los departamentos que registran las menores tasas de homicidio y tienen color crema en el mapa son Soriano (3,6), Río Negro (2,6), Colonia (2,3) y Flores (1,9).

Los homicidios en cárceles son contabilizados aparte por el Ministerio del Interior. Según la cartera, hubo 18 casos en cárceles. La tasa de homicidios en cárceles en 2020 fue de 145 homicidios cada cien mil habitantes. Esto es quince veces mayor a la tasa nacional y diez veces mayor que la tasa de Montevideo, que es la más alta del país.

Enero violento

Enero fue el mes con más homicidios de 2020, con 38 casos. Es seguido por marzo, con 36 homicidios. En abril y en octubre hubo 30 casos por mes. Julio, agosto y diciembre tuvieron 27 homicidios por mes. En febrero y mayo fueron 26, y en setiembre hubo 23 homicidios. Junio y noviembre, con 22 casos cada mes, fueron los meses con menos homicidios del año.

Los fines de semana es cuando más se mata

Los fines de semana concentran 33% de los homicidios. El domingo es el día en que se registró la mayor cantidad de homicidios (61 casos: 18%). Es seguido por el sábado, con 15% de los casos (51 homicidios). Los lunes y viernes ocurrieron 14% de los homicidios, registrándose 47 homicidios los lunes y 48 los viernes. 13% de los homicidios fueron los miércoles (45 casos). Los martes y jueves se registraron 12% de los homicidios, 41 casos cada día.

76% de los homicidios son entre las 14:00 y las 6:00

En cuanto a los horarios, la mayoría de los homicidios son de noche y de madrugada: 40% (133) ocurrieron entre las 22.00 y las 6.00, 36% (119) entre las 14.00 y las 22.00, y 24% (79) entre las 6.00 y las 14.00. En tres casos (1%) no hay datos del horario del homicidio.

Mujeres asesinadas

En 2020 mataron a 37 mujeres: once fueron asesinadas por su pareja o expareja, cinco por un familiar, siete por un amigo o persona conocida. En ocho de los homicidios no había una relación previa. Seis de los 37 casos (16%) no fueron aclarados, por lo que se desconoce el vínculo entre víctima y victimario.

La mayoría de los homicidios fueron en la vía pública

La mayoría de los homicidios fueron en la vía pública u otros espacios abiertos: 223 de los 334 casos (67%). 23% de los homicidios fueron en residencias (78 casos), 5% fueron en cárceles (18), 2% ocurrieron en locales comerciales (seis), tres casos (1%) tuvieron lugar en bares, cantinas o clubes nocturnos, un caso fue en un medio de transporte y de cinco homicidios no hay datos.

Uso de armas de fuego

La mayoría de los homicidios son con armas de fuego. En 64% de los homicidios se usó un arma de fuego para matar. Es decir, en 213 de los 334 casos. El uso de armas de fuego es más alto en Montevideo que en el resto del país. En Montevideo se usaron armas de fuego en 77% de los homicidios, mientras que en el resto del país la forma de matar fue con un arma de fuego en 51% de los casos.

Presuntos conflictos criminales son el principal motivo

Para analizar los motivos, circunstancias o precipitantes de los homicidios se establecen varias categorías. 44% de los homicidios (147 casos) se presume que están asociados a conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas, o “ajuste de cuentas”. Los altercados espontáneos no domésticos son la segunda causa de los homicidios, con 13% de los casos (45 homicidios). 28 homicidios (8%) fueron en rapiñas, copamientos y otros delitos contra la propiedad. 25 homicidios (7%) estuvieron asociados a situaciones de violencia intrafamiliar. Se desconoce el motivo de 58 homicidios (17%) y los restantes 31 casos (9%) fueron por otros motivos.

Casi la mitad de los homicidios no se aclaran

El nivel de esclarecimiento de homicidios ha bajado en los últimos años. En 2020 se aclararon 179 de los 334 homicidios (54%). 46% de los homicidios no se aclararon (155 casos). En 2015 se aclararon 65% de los homicidios, en 2016 el esclarecimiento fue de 63% de los casos, en 2017 fueron 58% los homicidios aclarados y en 2018 se aclaró el 56% de los hechos. La cifra más baja de esclarecimiento de los últimos años fue en 2019, cuando se aclararon 51% de los homicidios.

Los adolescentes no son responsables de la letalidad

Los adolescentes fueron responsables del 5% de los homicidios. Estuvieron involucrados en 17 de los 334 casos. La participación de los adolescentes en homicidios es marginal y se mantiene estable en los últimos años: en 2017 fueron responsables de 17 homicidios, en 2018 de 18 de estos delitos y en 2019 protagonizaron 13 homicidios.

La letalidad se concentra entre los 18 y 38 años

En 2020 no se registraron homicidios de niñas y niños entre cero y cinco años. Hubo tres homicidios (0,9%) de niños de entre tres y seis años y mataron a 21 adolescentes de entre 13 y 17 años (6,3%). La letalidad se concentra entre los 18 y los 38 años, con 61,1% de los casos: 123 personas de entre 18 y 28 años fueron asesinadas en 2020 (36,8%) y mataron a 81 personas de entre 29 y 38 años (24,3%). También fueron asesinadas 55 personas que tenían entre 39 y 48 años (16,5%), 15 personas asesinadas tenían entre 59 y 68 años (4,5%), ocho tenían de 69 a 78 años (2,4%) y tres personas asesinadas tenían más de 79 años (0,9%).

Más de la mitad de los asesinados no tenían antecedentes

52% de las personas asesinadas (175 casos) no tenían antecedentes penales. En los restantes 159 casos (48%) las personas asesinadas tenían antecedentes. En los últimos años se utilizó el término “ajuste de cuentas” desde el Ministerio del Interior, que refiere a homicidios que –en teoría– se dan en el marco de conflictos criminales, para explicar este fenómeno. La actual administración mantiene esta denominación. Para categorizarlos así, se toma en cuenta si la persona asesinada tenía o no antecedentes penales.

Menos de uno de cada 10 homicidios fueron en rapiñas y copamientos

Hubo 28 homicidios que se dieron en el marco de rapiñas, copamientos u otros delitos contra la propiedad. Esto representa 8% de los casos. De los 28 homicidios en rapiñas: seis fueron a motociclistas, cinco en copamientos, cuatro en comercios, tres a personas que circulaban por la calle, tres a repartidores, dos a taximetristas y los restantes cinco homicidios se dieron en otras situaciones.

Casi la mitad de los homicidios fueron en la Zona 3 de Montevideo

Montevideo está dividida en zonas policiales. La distribución de los homicidios en la capital del país es heterogénea, con una importante concentración de los casos en la Zona 3, que comprende al noreste montevideano. El noroeste también tiene altas tasas de homicidio, mientras la zona sur tiene las tasas más bajas.

En la Zona 1, donde se registra la menor cantidad de homicidios de Montevideo, están la Seccional 1 (Ciudad Vieja), la Seccional 2 (Centro, Barrio Sur y Palermo), la Seccional 3 (Centro, límites: Andes, 18 de Julio, Fernández Crespo, Guatemala y la Rambla), la Seccional 4 (La Blanqueada sur, Tres Cruces, Parque Batlle este, Larrañaga), la Seccional 5 (Cordón sur, Parque Rodó), la Seccional 6 (Aguada, Bella Vista, Arroyo Seco, Reducto) y la Seccional 7 (Prado, Capurro, Paso Molino).

En la Zona 1 se registraron 8,4% de los homicidios: 14 casos. Hubo tres homicidios en la jurisdicción de la Seccional 4 (1,8%), otros tres en la Seccional 6 (1,8%), en la Seccional 1, 2 y 3 hubo dos homicidios en cada una (1,2%), en la Seccional 5 y en la 7 hubo un homicidio en cada una (0,6%). No hubo variaciones de importancia respecto al año anterior.

Se registraron 20 homicidios en la Zona 2 (12%), que está compuesta por la Seccional 9 (Parque Batlle, La Blanqueada sur, Villa Dolores de Rivera hacia el norte), la Seccional 10 (Pocitos, Punta Carretas, Villa Dolores de Rivera hacia el sur), la Seccional 11 (Buceo, Malvín), la Seccional 13 (Jacinto Vera, La Figurita, La Blanqueada norte, Mercado Modelo), la Seccional 14 (Carrasco, Carrasco Norte) y la Seccional 15 (Unión, Malvín Norte).

La Seccional 15 registra diez de los 20 homicidios de la zona (6%), en la Seccional 14 hubo cinco casos (3%), en la 13 ocurrieron cuatro homicidios (2,4%) y en la Seccional 11 hubo un solo caso (0,6%). No hubo ningún homicidio en la jurisdicción de la Seccional 9 ni en la Seccional 10. Respecto al año anterior, la novedad es que justamente no hubo homicidios en estas dos seccionales. Por el contrario, de 2019 a 2020 hubo una suba en la Seccional 14 (de tres a cinco casos) y una importante suba en la Seccional 15: pasó de cuatro a diez homicidios.

Casi la mitad de los homicidios (48,2%) en 2020 en Montevideo fueron en la Zona 3, donde están la Seccional 8 (Paso de las Duranas, Lavalleja sur, Peñarol sur), la Seccional 12 (Brazo Oriental, Aires Puros, 40 Semanas, Barrio Lavalleja, Parque Posadas y Cerrito), la Seccional 16 (Punta de Rieles sur, Bañados de Carrasco), la Seccional 17 (Casavalle, Las Acacias, Marconi y parte de Manga y Piedras Blancas), la Seccional 18 (Punta de Rieles, Villa García, Barrio Capra, Puntas de Manga, parte de Manga y Piedras Blancas) y la Seccional 25 (Bella Italia, Jardines del Hipódromo). De los 81 homicidios que se registraron en la Zona 3, 24 fueron en la Seccional 17 (14,3%), 17 en la Seccional 18 (10,1%), 16 en la Seccional 12 (9,5%), 11 en la Seccional 25 (6,5%), 7 en la Seccional 8 (4,2%) y seis en la Seccional 16 (3,6%).

La baja más importante de homicidios en la Zona 3 fue en la Seccional 12, donde pasaron de 26 casos en 2019 a 16 en 2020. También hubo una baja en la Seccional 16: con un descenso de 17 a seis casos; y en la Seccional 18, donde bajó de 23 a 17 casos. En la Seccional 17 se mantuvo la cantidad de casos: 24, siendo Casavalle, Las Acacias, Marconi y parte de Manga y Piedras Blancas donde más homicidios hubo.

La Zona 4 comprende la Seccional 19 (La Teja, Belvedere), la Seccional 20 (Santiago Vázquez), la Seccional 21 (Colón, Lezica), la Seccional 22 (Melilla), la Seccional 23 (Paso de la Arena) y la Seccional 24 (Cerro, Casabó, Santa Catalina, La Paloma).

La Zona 4 sigue a la Zona 3 en cantidad de homicidios: se registraron 53 casos (31,5%). 22 de los homicidios fueron en la Seccional 19 (13,1%), 14 en la Seccional 24 (8,3%), 12 en la Seccional 23 (7,1%), cuatro en la Seccional 21 (2,4%) y uno en la Seccional 22 (0,6%). En la Seccional 20 no hubo homicidios.

En la Seccional 24 se registró el descenso más importante de la Zona 4. En 2019, la Seccional 24 concentró 28 homicidios, la mayor cantidad en Montevideo. En 2020 en el Cerro, Casabó, Santa Catalina y La Paloma los homicidios bajaron de 28 a 14 casos. Por el contrario, aumentaron en la Seccional 19 (La Teja y Belvedere) y en la Seccional 23, correspondiente a Paso de la Arena. También tuvieron una baja importante en la Seccional 21, reduciéndose los casos de 13 a cuatro, y en la Seccional 22, donde pasaron de cinco casos en 2019 a uno en 2020.