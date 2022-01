El Ministerio del Interior (MI) comunicó en conferencia de prensa este martes las cifras de denuncias de delitos de 2021. El ministro Luis Alberto Heber destacó que son “dos años de baja histórica gracias a la Policía” y que hay “quiebres importantes para mencionarle a la opinión pública”. El primero es que “veníamos hasta el año 2019 en una tendencia ascendente, y a partir de marzo de 2020 hemos quebrado esa tendencia. Vivíamos en una sociedad violenta y, por lo tanto, teníamos que aceptar vivir en una sociedad violenta y no podíamos contener el tema del delito”, dijo.

“El combate frontal y efectivo que la Policía dio al narcotráfico es también parte de estos números, porque a nadie escapa que el narcotráfico es el que origina otro tipo de delitos: hurtos, rapiñas, abigeato. Por lo tanto, ahí está realmente el enemigo de nuestra sociedad”. Indicó que “hay más de 1.200 bocas de pasta base cerradas” y que se “vuelven a abrir, volvemos a combatir, permanentemente estamos en una lucha diaria contra ellas. Pero nos parece que es parte integrante de un cambio en una política de seguridad que esta administración viene instrumentando”.

Para Heber, “son datos auspiciosos que indican que este es el camino correcto”. “No nos parece que todavía hayamos llegado a una situación ideal. Lo decimos con humildad: creemos que este es el camino correcto porque vamos hacia la baja”, señaló.

Homicidios

Heber aseguró que hubo una baja de 11% en los homicidios en comparación con 2020, año en que hubo 338 homicidios, según datos oficiales. El ministro planteó que la baja respecto de 2019, cuando hubo 393 casos, fue de 23,7%.

Si bien en el informe 2020 del Observatorio se comunicaron 334 casos, en la presentación de este martes se planteó que hubo 338 homicidios en 2020. Las variaciones pueden deberse a cambios en la investigación o a que hubo personas que murieron después.

Heber dijo que hubo 93 homicidios menos en 2021 si se compara con 2019. Mientras que el Ministerio del Interior plantea que hubo 300 casos, Fiscalía registra un número diferente. Las diferencias entre ambos organismos están siendo objeto de análisis y por eso Fiscalía aún no va a comunicar cifras oficiales. No obstante, en una entrevista con Telemundo, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo que al 27 de diciembre se habían registrado 309 homicidios. Si a esto se suman los registros en la prensa a partir de esa fecha, los casos llegarían a 313, porque hubo cuatro homicidios más: una mujer fue asesinada y su cuerpo fue hallado en una tarrina en el arroyo Pantanoso el 29 de diciembre; un hombre de 77 años que había desaparecido unos días antes fue encontrado muerto en un pozo séptico en una zona rural de Rivera, en un caso por el que hubo detenidos y se determinó que el móvil fue el robo; y el último día del año hubo dos homicidios: un hombre fue asesinado a golpes en la cabeza en San Carlos, Maldonado, y otro fue asesinado en Montevideo.

Este martes, fuentes de Fiscalía indicaron que el fiscal de Corte “está haciendo un análisis caso a caso para reportar los datos e informar a la ciudadanía”.

Hurtos, rapiñas, abigeatos

En lo que respecta a los hurtos, Heber informó una baja de 5,5% en las denuncias de hurtos y que hubo una baja de 19,9% de hurtos respecto de 2019. El MI afirmó que las rapiñas bajaron 13,5% en 2021 y 18,8% si se compara con 2019. Para el ministro el abigeato es un delito “muy importante y significativo” y se comunicó una baja de 39,2% respecto del año pasado y de 36,4% menos que en 2019.

Por su parte, “la violencia doméstica se ha mantenido dentro de los guarismos”, según Heber, aunque informó una leve suba de las denuncias de violencia doméstica: 0,6% más que en 2020. Esto significa una baja de denuncias de 1,3% respecto de 2019. No obstante, según los registros en prensa, los femicidios aumentaron en 2021, pasando de 16 a 27 casos.

“Son 27.894 denuncias de hurto menos que en 2019, 5.774 denuncias de rapiña menos, 472 denuncias por violencia doméstica más y 765 denuncias de abigeato menos”, según Heber.

Campaña a favor de la LUC

En la conferencia, el ministro dedicó un espacio para referirse favorablemente a la ley de urgente consideración (LUC), de la que 135 artículos serán llevados a referéndum en marzo. Hay un “indicio de que estamos en el camino correcto gracias a que tenemos más armas para combatir el delito, y se llama ‘los artículos de la LUC’”, dijo.

“La herramienta que ha dado la LUC ha sido fundamental para poder abatir y seguir abatiendo estos delitos, sobre todo el narcotráfico; naturalmente, con respecto a las penas que se establecen y que generan mayores penas para las rapiñas. Para nosotros este instrumento de la LUC ha sido clave para generar el respaldo jurídico, además del respaldo político que hoy la Policía siente en el combate diario en las calles”, afirmó Heber. Y aseguró que “esto es parte de la razón por la cual en situaciones de la movilidad normal del país podemos ver un accionar de la Policía notoriamente mejor porque los números lo dicen”.

Aspectos invisibilizados

El senador frenteamplista Charles Carrera sostuvo en su cuenta de Twitter que los datos publicados por el MI “no permiten analizar el aumento de la violencia del último semestre, que coincide con el retorno a índices de movilidad prepandémicos”.

La información presentada deja varios flancos sin responder. Por ejemplo, sobre el importante aumento de femicidios que hubo en 2021, cuando se registraron 27 casos. En 2020 hubo 20 y en las primeras dos semanas de enero ya se registran 3. — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) January 18, 2022

Apuntó, por ejemplo, que la “tendencia del aumento de los homicidios que viene de junio de 2021 se mantiene en los primeros 18 días de enero: van 21 homicidios y tres casos de personas abatidas por la Policía ‒en estos casos la Justicia deberá determinar si fueron en el marco del procedimiento‒”.

También sostuvo que la presentación de los datos generales de homicidios “invisibilizan la realidad de los diferentes territorios, con una heterogeneidad importante en la distribución de casos y en el nivel de violencia”, como en el caso de Rivera, “que duplicó los homicidios en 2020 y sostuvo este aumento en 2021. O la Zona 3 de Montevideo, que concentra casi la mitad de los homicidios de la capital del país”.

En la misma línea opinó el sociólogo y exsenador suplente del FA Rafael Paternain, que cuestionó que la presentación incluya tan sólo “números anualizados y cinco indicadores” y que no exista un informe consolidado del año que permita ver con mayor claridad los datos desagregados y de manera “un poco más rigurosa”.

En diálogo con la diaria, Paternain manifestó que es importante tomar en cuenta la discrepancia pública entre la Fiscalía y el MI en torno a los homicidios. “Ese es un dato políticamente relevante, no para ver quién tiene razón, pero tiene que haber un ajuste de ese dato porque el Estado no puede dar dos informaciones distintas. Hay discrepancia política y técnica que hace mucho ruido, cuando lo que deberíamos tener no es simplemente el homicidio doloso o intencional, sino poder tener a nivel de debate mayor nivel de desagregación en torno al homicidio y otras muertes que pueden estar en esa zona borrosa”, como las muertes dudosas o por legítima defensa.

Paternain recalcó que lo que cae es la “denuncia, no el delito” y, sobre este punto, señaló que es necesario tener en cuenta tres aspectos. “Hubo dos años completos de pandemia. Yo no estoy diciendo que la pandemia necesariamente termine disminuyendo todos los delitos, pero tiene un grado de influencia en una contabilidad anual como presenta el MI”.

Además, señaló que si bien no se maneja habitualmente en el análisis, pudo haber habido una propensión a no denunciar. “Capaz fue un efecto que fue transitorio o no permanente, pero la movilidad no tiene que ver sólo con que hay menos gente, sino que pudo haber influido en la predisposición a denunciar”.

Otro aspecto que considera necesario incorporar son las políticas “silenciosas de desestímulo de las denuncias”. Si bien dijo que es necesario estudiarlo, se trata de una práctica institucional que tiene incidencia a la hora de ponderar los delitos masivos.

Paternain reconoció que bajaron los homicidios “respecto de ese pico de 2019 y 2018 y es altamente probable que hayan bajado algo en 2021. No niego eso, me parece un buen dato, lo que interpelo es la respuesta de a qué se debe”, sostuvo, y cuestionó que se atribuya genéricamente la caída a que “la Policía trabaja mejor, la gestión es mejor y la LUC está impactando en las tasas del delito. Yo frente a eso digo: no, ese dato está construido direccionalmente, intencionadamente, con datos súper precarios”.