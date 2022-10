La jueza en lo civil de 7° turno, Virginia Ginares, suspendió la audiencia preliminar del juicio contra la diaria, la Universidad de la República (Udelar) y la Coordinadora de Psicólogos iniciado por la exsecretaria de Cuidados y Discapacidad, Gabriela Bazzano y su esposo, Joaquín Rodríguez, luego de que la defensa de Bazzano anunciara su intención de ampliar la demanda, con base en la nota publicada el miércoles, en la que se informaba sobre la realización de la audiencia pública del jueves.

El abogado de Bazzano, Pablo Alesandre, expresó en la audiencia que la nota publicada el miércoles “vierte opiniones denigrantes y difamatorias, reaflorando lo expresado en la nota original” publicada en diciembre de 2020, y agregó que la publicación “hace que se incrementen los daños”, aunque precisó que Bazzano y Rodríguez no van a reclamar más de los 451.000 dólares pedidos inicialmente.

Luego opinó que esa publicación tiene incidencia sobre uno de los puntos de la controversia, que es la excepción de caducidad interpuesta por los demandados, y la interpretación de los artículos 13 y 14 de la Ley 16.099, que fija en 90 días el plazo para presentar la demanda. Como la demanda fue iniciada más de un año después de la publicación, la defensa de Bazzano sostiene que la última publicación genera la continuidad del daño, por lo que suspendería los plazos de caducidad.

El abogado de la diaria, Matías Jackson, rechazó que esa nota constituya un elemento novedoso en la causa porque refiere a hechos pasados y defendió el derecho del medio a informar sobre el evento público. “la diaria va a seguir informando sobre las nuevas audiencias que haya”, dijo, y agregó que la nota en cuestión se remite a los dichos de la demanda y su contestación.

Ante ese planteo Ginares propuso a las partes la suspensión de la audiencia para dar tiempo a que la defensa de Bazzano incorpore al expediente un escrito con la prueba agregada, lo que fue aceptado por las partes.

La etapa de conciliación

En la primera parte de la audiencia se realizó la etapa de conciliación en la que los demandantes advirtieron su disposición al diálogo siempre que eso no implicara una renuncia a una reparación económica por lucro cesante y daño moral. “Si hay propuestas de los demandados las vamos a evaluar”, dijo Alesandre.

Por su parte, el abogado de la diaria valoró la posibilidad de la conciliación como herramienta de acuerdo, pero ratificó los argumentos presentados en la contestación de la demanda, en defensa del accionar legítimo del medio. El mismo camino siguieron los representantes de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay y de la Universidad de la República.

Tras el rechazo de la conciliación por parte de los demandados, la jueza Ginares aclaró que si bien no sabe cuál será su resolución, la jurisprudencia en casos similares marca reparaciones “muchísimo menores”. “Es sólo una constatación fáctica, puede ser que en este caso la situación amerite que sea elevada”, aclaró.

Antes de cerrar la etapa de conciliación, Bazzano pidió hablar en el juicio, lo que fue admitido por la jueza Ginares con la advertencia de que podría jugarle en contra en el proceso.

Durante su intervención, Bazzano cuestionó la investigación periodística, así como las fotos con su imagen, y agregó que “no podía dar crédito” a las expresiones en su contra por parte de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay.

Cuando presentó la demanda, Bazzano fundamentó el reclamo económico en el lucro cesante perdido por verse obligada a renunciar a la Secretaría Nacional de Cuidados, donde ganaba 230.000 pesos por mes y en la que se proyectaba “hasta el final del período”.

Durante su intervención aseguró que nadie le pidió que renunciara. “Me voy del ministerio cuando se va la cúpula” señaló, y agregó que decidió no permanecer en la cartera pese a los reclamos de los jerarcas. “No es cierto que me bajaron, querían cuidarme, me ofrecieron de todo para que siguiera trabajando”, agregó.

Ahora la defensa de Bazzano tiene diez días para agregar la nueva prueba, que será contestada por las defensas de los demandados, y luego se retomará la audiencia preliminar, en la que quedará definido el objeto del proceso y se analizarán qué pruebas formarán parte del juicio.