Una mujer de 35 años fue asesinada este martes en la noche en su casa ubicada en San José. Su pareja llegó a la vivienda, donde también funciona un almacén, ubicada en el kilómetro 77 y medio de la Ruta 1, y encontró a la mujer en el dormitorio con una herida en la cabeza. El hombre afirmó que rompió una ventana para entrar a la casa porque la mujer no le abría y allí la encontró. Cerca de su cuerpo había un bloque, que habría sido el arma homicida.

En la tarde del martes, otro hombre que era amigo de la mujer fue detenido y este jueves fue imputado por homicidio muy especialmente agravado por “brutal ferocidad”. Se dispuso su prisión preventiva mientras continúa la investigación.

La Fiscalía de San José de 1º turno, representada por la fiscal Ericka González, investiga el caso.

“El imputado es una persona conocida de la víctima”, consignó la fiscal en rueda de prensa luego de la imputación. De hecho, en la mañana del homicidio el hombre había estado con la víctima y su pareja. Luego, el hombre se retiró y volvió más tarde bajo los efectos de sustancias.

“La víctima tenía un comercio que gira en el rubro almacén. El imputado fue allí, en primera instancia, a comprar. Tuvo una discusión con la víctima, que terminó como ya todos sabemos”, detalló. Según afirmó, “la discusión fue para impedir que la víctima llamara a la pareja del imputado para ponerla en conocimiento de que estaba bajo el efecto de sustancias”.

Consultada sobre por qué no se tipificó como femicidio, la fiscal explicó que “de las evidencias colectadas al día de hoy, no surge nada [que indique] que haya habido un vínculo afectivo entre ellos”. “Por ese motivo, hasta el día de hoy no se consiguió ningún elemento para calificar con esa figura delictiva”, aclaró, y acotó que, “sin perjuicio de esto, quedan muchas evidencias pendientes, fundamentalmente del laboratorio biológico”.

La fiscal no descarta la participación de otra persona en el homicidio: “De estas evidencias que restan y que van a llevar tiempo, porque van a ser analizadas por Policía Científica, ahí se sabrá si hubo participación de otra persona o no”, planteó.