Los abogados de Kirma Services concurrieron, este jueves, a la Fiscalía para presentar una denuncia por la filtración de la documentación que presentaron en la causa que investiga irregularidades en el Ministerio de Turismo durante la gestión del colorado Germán Cardoso, según informaron a la diaria allegados a la investigación.

Los representantes de la empresa manifestaron su molestia por la publicación realizada, este jueves, en el semanario Búsqueda, que presentó un trabajo de investigación en el que pone en tela de juicio la veracidad de la información presentada por la empresa a la Fiscalía especializada en Delitos Complejos de 3° turno.

El documento, al que accedió la diaria, consta de 145 páginas en la que la empresa con sede en Estonia presenta sus balances contables certificados y documentación para probar su existencia, como el certificado de los pasaportes de los accionistas, el acta de constitución de la empresa, una pericia informática sobre la existencia del dominio registrado a nombre de los accionistas y una pericia informática que permitiría probar que los mails que la empresa envió partieron de servidores alojados en Estonia y Chipre.

Esa pericia fue analizada por un equipo de informáticos a pedido de Búsqueda que aseguran que con base en la información que dio la misma empresa, los primeros mails en su nombre no fueron enviados desde Estonia o Chipre, sino desde un país con el mismo huso horario que Uruguay.

Este jueves, los representantes de la empresa plantearon al fiscal Gilberto Rodríguez que mientras ellos no pueden acceder a la carpeta de investigación porque se está analizando la legitimidad de su representación y la autenticidad de los documentos presentados, el documento que ellos aportaron fue publicado.

Además, señalaron que el documento presentado por Kirma Services llegó a la prensa antes que a la carpeta de investigación. Consultado sobre este punto, el abogado del exministro Cardoso, Jorge Barrera, dijo a la diaria que hasta el momento no pudo tener acceso al documento de la empresa estonia.

Ante el planteo de los representantes de Kirma, el fiscal Rodríguez decidió comunicar la situación al fiscal de Corte, Juan Gómez, quien podría determinar el envío del caso al Departamento de Priorización Purificación y Asignación (DPA) e iniciar una investigación administrativa.

El “asesor honorario” Elbio Rodríguez podría ser imputado por estafa

A partir de la documentación presentada por Kirma Service, la investigación penal se centrará en corroborar la existencia de la empresa, un punto que será clave para determinar la imputación del “asesor honorario” de Germán Cardoso, Elbio Rodríguez, quien contactó a la empresa en el Ministerio de Turismo.

De constatarse que la empresa no existe, Rodríguez podría ser imputado por estafa especialmente agravada, algo previsto en el artículo 348 del Código Penal, que establece como circunstancias agravantes de este delito que el daño sea contra el Estado. La pena prevista va de seis meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Un punto a dilucidar es el peso que puede tener el hecho de que la empresa haya renunciado al negocio por 280.000 dólares luego de que las irregularidades fueran denunciadas y el ministro Cardoso obligado a renunciar a su cargo.

El procedimiento para chequear la veracidad de los datos presentados por Kirma Services está en manos del área de cooperación internacional de la Fiscalía, responsable de coordinar acciones con otras fiscalías y organismos internacionales y ser nexo con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para que los abogados de Kirma puedan asumir la defensa de la empresa, la Fiscalía debe acreditar la documentación extranjera, la existencia jurídica de Kirma por una autoridad responsable y certificar si las firmas notariales que acompañan la documentación son firmas autorizadas.

El MI no pudo ampliar la investigación sobre el origen de los correos

Uno de los pedidos realizados por los denunciantes fue la pericia de todas las comunicaciones de la empresa Kirma para conocer desde dónde habían sido enviados los mails con los que la empresa se presentó para ser contratada como distribuidora de publicidad digital del Ministerio. La Policía Científica entregó un informe en el que constató que los servidores de la empresa no estaban activos, pero no aportó información sobre la procedencia de las comunicaciones. A mediados de setiembre, la Fiscalía pidió una ampliación de ese informe, pero desde el ministerio explicaron que no podían avanzar sobre ese aspecto por razones técnicas.

En su declaración a Fiscalía, el responsable de la agencia Young & Rubicam, contratada para evaluar la ejecución de las campañas publicitarias y asesorar al Ministerio de Turismo en compras de publicidad dijo que Kirma no fue evaluada por la agencia y que la propuesta de la empresa les llegó por el adscripto del ministro, Daniel Reta, a pedido de Elbio Rodríguez.

Por su parte, Gonzalo Pradeiro, director de Wavemaker –agencia asociada a Young & Rubicam–, dijo que nunca tuvieron contacto con Kirma y que no recuerda antecedentes de una situación similar, en la que no pudo concretarse el plan de medios que tenían programado por falta de respuesta de la empresa contratada.