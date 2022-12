Dos funcionarios de Policía Caminera fueron imputados por abuso de funciones y hurto especialmente agravado. Dos detenidos denunciaron que los policías los amenazaron con sus armas de reglamento y les robaron.

La situación se dio en el marco de un operativo. Los policías le dieron la voz de alto a un vehículo que realizaba algunas maniobras, según informó Subrayado. Las personas que iban en el vehículo no se detuvieron y por eso se dio una persecución, que concluyó con la detención de las dos personas que iban en el auto. Los policías no filmaron el operativo con las cámaras Go Pro que portaban ni tampoco comunicaron sobre el operativo, por lo que no quedó ningún registro.

Los policías pertenecen a un destacamento de Durazno que tiene jurisdicción en el departamento de Flores.

La Fiscalía de Flores, a cargo de la fiscal Alicia Abreu, investiga el caso. El abogado de los efectivos apeló el fallo y están en libertad a la espera de la resolución.