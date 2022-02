No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El viernes pasado en la noche, casi en el kilómetro 19 de la ruta 107, en Canelones, un hombre de 75 años que manejaba una camioneta atropelló y mató a un motociclista de 27 años que iba de Sauce a Canelones.

El conductor de la camioneta intentó ingresar a un camino vecinal y en ese momento impactó contra la moto. En el lugar se le realizó el control de espirometría, que dio como resultado 0,87.

La Fiscalía de 1º Turno de Canelones, a cargo de la fiscal Silvana Mastroianni, asumió el caso y este martes el hombre fue imputado. Se pidieron 180 días de medidas cautelares mientras continúa la investigación de cara a la acusación y el juicio oral.

Mastroianni dijo a Subrayado que además de esta situación que terminó con su imputación por matar a una persona, el hombre tenía “tres hechos anteriores por conducir en estado de embriaguez” y había sido “condenado por una infracción a la ley de faltas por conducir alcoholizado”.

La madre del hombre que falleció planteó en diálogo con el informativo discrepancias con las medidas cautelares impuestas. “No considero que sea justo, porque no mató a un perro en la calle, el señor mató a mi hijo”, expresó. Y señaló que el hombre “tendría que estar esperando en una cárcel”. “Mi hijo no va a volver a disfrutar más nada, y el señor va a tener 180 días más para poder disfrutar en la calle hasta que se dictamine una sentencia, y todavía adjudican que tiene 75 años, pero no se fijan que le quitó la vida a un inocente”, afirmó.