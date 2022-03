No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En el Día Nacional de la y del ex preso político, Crysol reclamó al Estado el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso que investigó la responsabilidad del Estado y las dificultades en el acceso a la Justicia sobre los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurrido el 21 de abril de 1974, y las desapariciones de Óscar Tassino, en julio de 1977 y de Luis Eduardo González, en diciembre de 1974.

En diálogo con la diaria el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, dijo que el 14 de marzo “es un día de celebración” porque significó “la alegría de recuperar a los compañeros” y “una victoria general del pueblo uruguayo”.

“Es el día que los recordamos, pero también es un día de reivindicación de nuestro pasado militante, de nuestra convicción y también de nuestros anhelos y más en una coyuntura tan especial, donde tesis que uno creía ya enterradas vuelven a aparecer”, señaló en referencia al pedido de Cabildo Abierto para liberar a los militares presos por violaciones a los derechos humanos.

En cuanto al cumplimiento de la última sentencia de la CIDH, publicada el 15 de diciembre, Grisoni dijo que hasta el momento el Estado no se ha pronunciado. “Hay que iniciar las gestiones para que esto se empiece a implementar, hay obligaciones en manos de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es seguir la búsqueda de los detenidos desaparecidos y el Estado tiene que potenciar al máximo esa potestad. Hay también un pronunciamiento hacia el Poder Judicial para que haya procesados y condenados en el caso de las ‘muchachas de abril’, en el de Tassino y en el de González”, expresó.

Por otra parte, Grisoni informó que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, confirmó que enviará un proyecto para culminar el memorial a las ex presas políticas en el espacio Julia Arévalo, en Avenida Agraciada y Avenida de las Leyes, donde en 2018 se colocó la piedra fundamental, pero la obra no continuó. “Este año va a haber memorial. Hubo una idea original, fue avalado por la directiva y ahora se van a dar todos los pasos, lo que nos deja muy tranquilos, porque no puede ser que el memorial de las compañeras sea una piedra y cuatro ladrillos”, expresó.