Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, la Jefatura de Policía de Paysandú realizó una actividad en la que invitó a diferentes mujeres de distintos ámbitos del departamento. Parte de la jornada fue la presentación de un test que permitiría “descubrir las diosas que llevas dentro”, según divulgó en Twitter la abogada feminista Marina Morelli Núñez.

El jefe de Policía de Paysandú, Eduard Álvez, dijo en declaraciones a El Observador que “fue una charla a las mujeres, se invitó a personal del batallón, de Prefectura, vino la diputada [Cecilia] Bottino del Frente Amplio, estuvieron varias edilas del departamento, estuvo una magistrada, fiscales, personal del hospital local.

Álvez detalló que las preguntas fueron pensadas por la psicóloga social sargento Carla Manrique y que la intención de la jefatura fue hacer “una actividad diferente” para el 8 de marzo.

Al cierre se entregó un certificado de participación “por haber participado en la charla ‘te invitamos a descubrir las diosas que llevas dentro’ en el marco del Día Internacional de la Mujer”, firmado por el jefe de Policía de Paysandú y Manrique.

El test que despertó la crítica en redes sociales fue “inspirado” por el Trabal de Christine Champougny-Oddoux, psicoterapeuta, autora de un libro en francés sobre los arquetipos femeninos y extraído del libro Los dioses interiores, de Laura Winckler. En base a las respuestas a las 13 preguntas que componen el test, se adjudicaba una diosa: Hera, Deméter, Afrodita y Atenea.

Uruguay 2022 8M Actividad "Te invitamos a descubrir las diosas que llevas dentro". Si no se tratara del Ministerio del Interior encargado de la política pública en materia seguridad de las mujeres, quizá sería gracioso. Pero no lo es. pic.twitter.com/BSSodrmfZM — Marina Morelli Núñez (@MorelliMarina) March 8, 2022

Principalmente se cuestionó algunas preguntas de índole sexual que tenía el cuestionario, entre ellas la que pedía describir cómo es cada una en su vida sexual, cuando las opciones eran: “a) En la búsqueda del placer mutuo. Cada cual da y recibe recíprocamente; b) Hago el amor para estar encinta. El sexo me atrae poco, prefiero la ternura; c) Fácilmente excitada. Me gusta mucho hacer el amor, intensamente; y d) Lenta a poner en marcha. Mis pensamientos ocupan todo el espacio”.

Otros de los ítems fueron cuestionados por los micromachismos que suponían; por ejemplo, pedía marcar qué es “lo más importante para mí” y las opciones eran: “a) El casamiento, tener éxito en mi vida de pareja; b) Tener hijos; c) El amor y la pasión; d) Mi trabajo, el éxito profesional”. También cuestionaba sobre “el cuerpo” y las opciones que daba eran: “a) ¡Hay cosas más importantes que ocuparme de mi cuerpo! Ser seductora para mi marido me es suficiente; b) Tengo un cuerpo hecho para llevar hijos. Me gusta estar encinta; c) Me gusta mucho tocar a la gente que amo. Hago todo para ser atractiva, seductora y sexy; y d) Me es simplemente útil. Debe estar en buen estado de marcha… lo que siento cuenta más que mi apariencia”.

Las respuestas que obtenían las mujeres que hacían el test marcaba el “arquetipo de diosa” que le correspondía. Por ejemplo, la diosa Hera indica: “El matrimonio es una unión durable que da sentido a su vida [...] Si su pareja le es infiel o simplemente seductor, usted vive las tormentas de los celos”.

La diosa Deméter “predispone a ser una madre generosa para quien la frecuente”, mientras que Afrodita es “la pasión, el entusiasmo y la intensidad que gobiernan su vida” y con Atenea la mujer “está sostenida por su sabiduría, su combatividad y su inteligencia aguzada. Busca la paridad con los hombres y se ubica frente a ellos en un plan de igualdad”.