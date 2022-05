El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo en rueda de prensa tener “mucha preocupación” por el aumento de la violencia y en particular de los homicidios. Según Heber, “el nivel de violencia por la disputa entre territorios” aumentó y “se acumulan una cantidad de homicidios que realmente han generado preocupación”.

El ministro planteó que “tiene un plan” que implica “incentivar la presencia policial”, además de “coordinar acciones con otros ministerios”. La cartera plantea tener un “abordaje mucho más amplio del tema de la seguridad y los homicidios que se generan”. Para eso, entiende que “deben intervenir varios ministerios” porque “si no simplemente lo que estamos atacando son las consecuencias de un problema mucho más profundo y abarcativo”.

Para Heber, el aumento de los homicidios “es producto del enfrentamiento de bandas de narcotraficantes”. El titular de la cartera que se encarga de la seguridad interna del país afirmó que “se ha generado una disputa del territorio muy dura” y que “no se van a quedar de brazos cruzados” y van a “accionar para combatir la violencia”. Para esto, dijo que reunió “a todos los mandos de la Policía y al propio jefe de Policía de Montevideo [Mario D’Elia]”.

El Ministerio del Interior informó en los últimos días que en el primer trimestre de 2022 se produjo un aumento de los homicidios. Si bien la cartera planteó que el porcentaje del incremento era de un tercio por encima de igual período de 2021, días después del anuncio, el casero del futbolista Diego Forlán, que había sido atacado el 6 de marzo, murió y elevó la cifra, con 97 casos contra 72 registrados, 25 más que en igual período del año pasado. Abril cerró con 32 homicidios, uno más que en el mismo mes de 2021, mientras que en mayo del año pasado hubo 16 homicidios en todo el mes y en los diez días que van de mayo de este año ya se registraron 15 casos.

En lo que refiere a Montevideo, el ministro aseguró que tienen zonas identificadas y hay una georreferencia de los homicidios: “Hicimos una convocatoria para hacer un análisis, tenemos identificadas zonas, tenemos georreferenciados los lugares, muy puntuales y concretos, donde se producen los homicidios”. Para Heber, “el delito se va corriendo en la medida” en que se lo aborda, y esto es parte de la “batalla contra el narcotráfico”. “Lo que se ha dado en una zona se corre hacia otra y tenemos que continuar con la batalla y en esa pelea, porque la gente lo que pide es poder transitar en paz y no en este clima que, en algunos barrios, lamentablemente existe”, señaló.

La respuesta de la oposición

El exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, manifestó que si el presidente Luis Lacalle Pou es “coherente”, debía “desautorizar al ministro”, en relación con la explicación que el jerarca dio acerca de que la “escalada de homicidios es ‘producto del enfrentamiento de bandas de narcotraficantes’”.

Leal compartió un video en el que Lacalle Pou cuestionaba a la anterior administración por el aumento de los homicidios en una sesión del Senado, en el que manifestaba: “Sobre las causas de los aumentos de homicidios, para el ministro hay ciudadanos clase A y clase B. Si tú caes en la muerte por ajuste de cuentas, no contás. No hay una familia, no hay un ser humano, no hay una acción que importe. Cuando se le terminan los ajustes de cuenta los tira para la banda de narcotráfico. ¿Banda de narcotráfico? Que un ministro del Interior use como argumento de la violencia la banda de narcotráfico cuando es su responsabilidad que abunde el narcotráfico... Por supuesto que ahí me generan otras suspicacias”.

En tanto, desde el Frente Amplio (FA) resolvieron citar al ministro al Parlamento en régimen de comisión general. El senador Enrique Rubio dijo a la diaria que Heber había sido citado previamente a comparecer el 31 de mayo ante la Comisión de Convivencia y Seguridad de la cámara alta, pero ante el “agravamiento” de la situación de la seguridad pública y la “ola de homicidios”, la coalición de izquierda optó por citarlo en régimen de comisión general –algo que tiene que ser consensuado con la coalición de gobierno, dado que se requiere el voto de la mayoría absoluta de la Asamblea General–. En acuerdo con el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Carlos Camy, se decidió que Heber asista al Parlamento el 7 de junio, ya que estará fuera del país hasta el 30 de mayo.

Para Rubio, los homicidios de las últimas semanas muestran lo que la oposición viene advirtiendo desde el comienzo de la emergencia sanitaria: la baja de los delitos se había producido “fundamentalmente por la pandemia, al igual que en otras partes del mundo”. “Hemos medido desde julio del año pasado y hay más de un delito por día, y eso a su vez se ha incrementado en abril y mayo. Estamos en una situación realmente difícil”, valoró.

Heber también fue citado en Diputados. El diputado colorado Gustavo Zubía lo convocó en el marco de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia para que dé explicaciones sobre tres puntos: el operativo policial en el estadio de Progreso previo al referéndum sobre la ley de urgente consideración, el funcionamiento de las seccionales y los abusos policiales. A esta convocatoria, el FA sumó dos puntos más: las múltiples denuncias de violencia contra Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y el aumento de homicidios. La presencia de Heber en esta comisión está prevista para el 31 de mayo.