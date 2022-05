El barrio Peñarol atraviesa una semana de extrema violencia en la hubo seis personas muertas. Cinco de ellas fueron asesinadas en homicidios y a restante murió en un tiroteo con la Policía. El futbolista profesional Brian Lozano, actualmente en el club mexicano Santos Laguna, se crio en la zona y cuando fue a visitar a su abuela presenció una balacera.

En una entrevista con Sport 890 contó lo vivido: “Hace dos días fui a comer a lo de mi abuela, que todavía vive en el barrio. Pasaron en un auto y tiraron una ráfaga con una metralleta, le dieron al auto en el que había ido a verla”, indicó.

En el ataque hubo tres personas heridas de bala: un hombre de 29 años recibió un balazo en el glúteo y otro en el pie; otro hombre de 43 años recibió un impacto de bala en la pierna; y otro de la misma edad recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en la zona pélvica.

El futbolista dijo que “de chico viví muchos momentos en que salías a jugar al fútbol y se armaba una balacera y no sabias con qué te podías encontrar”. “Era muy difícil no seguir el camino de la droga o la delincuencia; yo opté no seguirlo y dedicarme al fútbol”, afirmó, y planteó: “Hoy sigo yendo al barrio donde me crie porque ahí tengo familia y amigos, es imposible no ir”.