Varios hinchas manifestaron en las redes sociales que se les impidió la entrada al Campeón del Siglo con la remera de “Todos somos familiares”, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; otros reclamaron explicaciones al club. Los hechos se dieron en la entrada de la tribuna Cataldi, en el ingreso para el partido disputado este sábado entre Peñarol y Boston River.

Consultado por la diaria, uno de los hinchas contó la situación: “Voy a entrar con la remera de Familiares amarilla y negra por encima del buzo de Peñarol. Paso los primeros dos controles, donde se hace el cacheo por parte de seguridad privada y de la Guardia Republicana sin problemas. Cuando estoy en los molinetes, que es el control de entrada, doy mi cédula y la tarjeta TCAP [sistema de entradas] al empleado de recaudación y se acerca una persona de particular con un chaleco gris que me dice que no me puede dejar entrar con esa remera porque hay una orden explícita de no permitir ‘ese tipo de consignas’”.

El hombre le dijo que no tenía dónde dejarla, se quejó y esta persona le insistió en que “es una orden”. “Le pregunté si era del club, a lo que no me contestó”, indicó el hincha. “Después de que [el seguridad] se resigna a que no tengo dónde dejar la camiseta, me dice que me va a dejar entrar y me pide la cédula. Ahí cometí el error de dejársela, porque pensé que lo que quería era quedarse con la camiseta, un registro mío y dármela a la salida”. Ahí fue que el hombre lo amenazó: “Lo que me dice es que me deja entrar con la remera pero que si yo la muestro o me la pongo, las cámaras de reconocimiento facial me van a ver y ahí puedo entrar en la lista negra [de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que impide el ingreso a personas a espectáculos deportivos]”.

El hincha aurinegro dijo a la diaria que luego del partido se contactaron desde Peñarol para decirle que “se estaba trabajando en el tema, porque parece que no fui al único que le pasó, y a partir de cosas que les dijimos yo y otros hinchas me explicaron que fueron policías de Violencia en el Deporte”.

Otro hincha planteó que su hermano pasó por una situación similar: “A mi hermano se la hicieron sacar, le tomaron los datos y le dijeron que si se la ponía adentro iba a la lista negra”. Y otra hincha consultada por la diaria contó que vio que “a dos chicas que estaban allí, al hacer la revisión normal por parte de la seguridad privada y ver que tenían la remera de Familiares les dijeron que por orden del club no podían ingresar con ellas, que sin la remera no había problemas”.

Consultado por la diaria, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, compartió la carta que hizo llegar a la Unidad de Violencia en el Deporte de la Jefatura de Policía de Montevideo, a la Comisión de Seguridad de la AUF y al Comité Ejecutivo de la AUF.

Ruglio señaló dos situaciones de las que fue “alertado por varios allegados y socios de nuestro club respecto a actitudes que quiero remarcar como innecesarias, desacertadas y hasta desagradables”.

“Por un lado, el veedor de seguridad del encuentro informó a nuestra Comisión de Seguridad sobre una bandera colgada en la tribuna Cataldi con una margarita sin un pétalo que, como es de público conocimiento, representa a los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar en nuestro país”, explicó. “No poseía ninguna leyenda ofensiva, política y mucho menos violenta, sino todo lo contrario”, enfatizó Ruglio.

“Por otro lado, y creo más grave aún, es recibir decenas de comentarios sobre supuestos funcionarios de la Unidad de Violencia en el Deporte de la Jefatura de [Policía de] Montevideo, que sin ninguna identificación a la vista, ni presentándose como tal, impedían a hinchas de Peñarol ingresar a nuestro recinto con camisetas que contenían símbolos o distintivos con margaritas sin un pétalo”, indicó el presidente de Peñarol.

Para Ruglio, “es menester mencionar que nuestra Comisión de Seguridad permitió el ingreso de estos hinchas, pero luego eran interceptados por los funcionarios policiales, que les retenían las camisetas para poder acceder al sector de tribunas del estadio Campeón del Siglo”.

Finalmente, el presidente aurinegro expresó su “molestia ante ese ataque a la libertad de expresión que nada afecta al espectáculo deportivo en cuestión y que no posee ninguna relevancia política, ofensiva o discriminatoria, sino todo lo contrario, cercena los derechos de los ciudadanos en un escenario privado y sin prohibición alguna tanto de normas nacionales como de las disposiciones de la AUF al respecto”. Por eso, Ruglio solicitó “un profundo análisis de lo ocurrido y se tomen las medidas del caso a efectos de que no vuelva a ocurrir otra vez”.