La existencia de un informe realizado por el fiscal Diego Pérez y dirigido al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, sobre la conducta de los fiscales y presuntas irregularidades en la Fiscalía General de la Nación tensionó aún más la interna del ministerio público.

Según publicó este jueves el semanario Búsqueda, el informe contenía valoraciones sobre el funcionamiento de los tribunales de concurso y la influencia de los funcionarios allegados al exfiscal de Corte Jorge Díaz.

En diálogo con la diaria, Pérez explicó que el documento es un escrito presentado en el marco de un recurso de revocación y anulación, con número de expediente 2021-11-1-0001334. El contenido del texto, que llegó a oídos del actual fiscal de Corte, Juan Gómez, se divulgó cuando Pérez mandó a imprimir el escrito y el fiscal de Flagrancia de 9º turno, Fernando Romano, llegó primero a la impresora. Al conocerse el escrito a pocos días de que el fiscal de Corte concurra a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado despertó las sospechas sobre la existencia de un informante en la Fiscalía, aun cuando el texto estaba dirigido expresamente a Ferrés y fuera imprimido en la sede de la Fiscalía.

Fuentes de la Fiscalía explicaron a la diaria que ese recurso se gestó porque Pérez se opuso a que se le asignara la causa de usurpación en terrenos de Santa Catalina, iniciada a principios de 2020, dado que hasta el momento ese tipo de casos los tomaba el entonces fiscal de Flagrancia, Carlos Negro; Pérez considera irregular la derivación. Las fuentes señalaron que ese caso fue derivado a Pérez, porque Negro tomaba las causas de ocupaciones de predios de la Intendencia, y en este caso se trataba de un terreno privado, con una franja de servidumbre.

El prosecretario de Presidencia llamó al fiscal de Corte, Juan Gómez, para informarle que él no pidió ni recibió ninguna información de Pérez, a quien dijo no conocer. En diálogo con la diaria, Pérez aseguró que el escrito ya fue entregado en la prosecretaría de Presidencia, y agregó que no tiene vínculo personal con Ferrés, pero le envió el escrito porque entiende que es el encargado de resolver sobre el expediente.

Tras conocerse la situación, el Frente Amplio elevó un pedido de acceso a la información para conocer el estado de situación de los expedientes y una copia del documento dirigido a Ferrés. El senador Charles Carrera calificó como grave la situación y dijo que “da cuenta de presiones” a la Fiscalía. “Todo se vuelve más grave, ya que él mismo [por Ferrés] está denunciado penalmente por el contrato con Katoen Natie”, agregó el senador.

En rueda de prensa, Ferrés negó cualquier tipo de presión y dijo que el senador frenteamplista debería pedir disculpas: “Estamos en un momento en que algunos están un poco sueltos de lengua (...) manejan nombres e informaciones que no son verdad y, claro, con redes sociales y con fueros es mucho más fácil”.

En diálogo con la diaria, Carrera expresó su preocupación por el hecho de que mientras el fiscal Pérez asegura que entregó el escrito, Ferrés dice que no le consta su existencia y además planteó que el recurso, por la fecha en que fue iniciado, debería haber caducado. “Cuando cualquier persona quiere ampliar la fundamentación de un recurso, se dirige al Poder Ejecutivo, que es quien resuelve el recurso, y no a un funcionario en especial”, apuntó.

“Que se haga cargo y presente el informe que el fiscal Pérez le remitió. Es muy grave y escandalosa la situación que lo involucra, qué necesidad tiene de recibir informes sobre el funcionamiento interno de Fiscalía, entre otros asuntos”, expresó. En ese sentido subrayó la importancia de que el pedido de informes que presentaron desde el Frente Amplio sea respondido a la brevedad.