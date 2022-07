El Ministerio del Interior (MI) presentó este martes las cifras oficiales de denuncias de delitos y homicidios del primer semestre de 2022. En comparación con el mismo período del año previo, los homicidios aumentaron 39%, pasando de 135 casos entre enero y junio de 2021 a 188 casos este año. La cifra supera también al primer semestre de los dos años anteriores, cuando hubo 179 asesinatos en 2020 y 173 en 2019, último año de gestión del Frente Amplio (FA).

De acuerdo a las cifras del MI, en el primer trimestre del año hubo 97 homicidios, 25 más que el año anterior, cuatro menos que en 2020 y 14 más que en 2019; mientras que en el segundo trimestre hubo 88 homicidios –29 en abril, 43 en mayo y 16 en junio–, cifra superior a los 63 casos registrados en igual período de 2021, así como en 2020 hubo diez homicidios menos y en 2019 dos más.

Sobre las causas, se determinó que 50% fueron por “conflicto entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas”, es decir que 94 personas fueron asesinadas en este contexto en el primer semestre. 15% de los homicidios –28 casos– fueron por violencia intrafamiliar y situaciones relacionadas, y otro 15% –29 casos– por motivos que se desconocen. A su vez, por altercados espontáneos no domésticos hubo 20 homicidios, lo que representa 11% de los casos.

En tanto, en rapiñas y copamientos mataron a nueve personas –5% de los casos–, y por otros motivos fueron asesinadas ocho personas –4%–. De acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Políticas de Género del MI hubo 13 femicidios, y en las cárceles hubo cinco homicidios en el primer semestre de 2022.

“Ni el mejor de los mundos, ni un infierno”

Durante la conferencia de prensa, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró: “En homicidios tuvimos una suba muy importante, que no es récord, como dijimos en el Parlamento, porque en 2018 había cifras mayores a estas”. Luego, el jerarca aclaró: “Con esto lo que queremos señalar es que no se puede tomar los meses como proyección. Ni estamos en el mejor de los mundos en junio, ni estábamos en un infierno en mayo. Hay que ver toda la secuencia de los meses”. Según el ministro, enero y mayo “fueron [los meses] en los que fuimos cuestionados”, pero “por suerte no se repitieron” las cifras de homicidios. “Esos meses elevaron el número”, señaló.

Heber manifestó que “los homicidios son muy difíciles de prever”, pero aseguró que “la presencia policial ha tenido su éxito en función de los guarismos que han venido bajando”. También atribuyó “el éxito” a la “política contra el narcotráfico”, y destacó: “Tenemos un récord de desbaratar organizaciones y tapiar bocas de pasta base”.

Del total de homicidios del semestre, 47% no fueron aclarados. Heber resaltó que hay que desagregar los sucesos porque, “aunque son todos homicidios”, la mitad son por enfrentamientos de grupos del crimen organizado. “Hay 29 homicidios de motivo desconocido, después las investigaciones deben determinar si son más enfrentamientos de bandas de narcotráfico u otro tipo”, añadió. “Para aclarar los homicidios asociados al narcotráfico, tenemos la dificultad que la propia investigación establece”, lamentó.

Por otro lado, el jerarca pidió cautela para analizar los números: “Es muy difícil determinar si está bien o está mal la política de seguridad solamente por un mes. Nosotros no decimos que está bárbara la política porque en junio hubo 16 homicidios, entonces, no me digan que está horrible mayo porque hubo 43 homicidios”.

Además, el MI informó sobre la evolución de denuncias por los demás delitos, y en todos los casos en la tabla de cifras se comparó los números del semestre con los últimos tres años. Frente a 2019, hay una baja de 23% en las denuncias de rapiña, 18% las de hurto y 32% las de abigeato, mientras crecen 0,6% las denuncias por violencia de género; en tanto, frente a 2021 crecen 11% estas últimas y 2% los hurtos, bajando 2% las denuncias por rapiñas y 12% las de abigeato.

Heber eligió destacar la comparación con el último año de gestión del FA: “Comparativamente al semestre sin pandemia [2019] hay 12.540 hurtos menos, y esto es política de seguridad. Hay 3.641 rapiñas menos; hay menos delitos. Hay 105 denuncias más de violencia doméstica; y 285 abigeatos menos en el semestre”.

“Estamos comparando políticas de seguridad. No se puede decir [que la baja en la denuncia de los delitos] es por influencia de la pandemia. Los guarismos de hurtos y rapiñas han bajado, eso es importante. Eso es lo que se está viendo en función del despliegue policial y de la fuerza que desde esta cartera dirigimos, y que ha dado una buena batalla. ¿Esto alcanza? No, pero es el camino que hemos transitado y ha dado resultado. En el pasado era exponencial y permanente la suba de todos los delitos, y nosotros los hemos podido bajar”, afirmó Heber.

Según el ministro del Interior, “hoy la gente está más segura que en 2019”, aunque “no todo lo que quisiéramos”; y en ese sentido planteó: “Tenemos que seguir trabajando en materia de homicidios. Los planes territoriales que hemos venido ejecutando están dando buenos resultados, y vamos a continuar con ellos”. Por ejemplo, dijo que tras los varios homicidios ocurridos durante mayo en el barrio Peñarol, se puso “presencia policial, un plan territorial no sólo en Peñarol sino en toda la zona, que ha generado mayor seguridad”.

Indicó que ante eso, una de las consecuencias fue que el delito se desplazara: “A veces, lamentablemente, el delito se corre. En el combate, las organizaciones se mueven en el territorio. Seguimos combatiendo, pero no hemos visto una situación similar a lo que se dio en mayo”. Canelones y San José fueron señalados como los territorios a los que el delito se estaría desplazando.

Como corolario, el ministro expresó que “la política de seguridad que lleva esta administración es acertada porque las cifras de los delitos bajan; donde no hemos podido dar es en los homicidios, [pero] estamos en el buen camino, tenemos que seguir profundizando”.

“No advertimos una estrategia”

El senador del FA Enrique Rubio, quien encabezó la citación de Heber al Parlamento tras la suba de los homicidios en mayo, señaló a la diaria que los números del semestre confirman la tesis –negada desde la época de Jorge Larrañaga al frente del MI, dijo– de que “la pandemia tenía una incidencia muy importante en las cifras que se manejaban”.

“Los datos del primer semestre de 2022 comparados con los de 2021 muestran lo que habíamos afirmado en cuanto al crecimiento en los delitos contra las personas: homicidios, violencia doméstica o agresión de personas hacia otras. Por eso el ministro hace la comparación fundamentalmente con 2019. En los datos duros, que tienen que ver con los homicidios, tenemos una realidad tan grave como la de aquel momento o más”, sostuvo Rubio.

El senador señaló que la situación “global” de la seguridad está “muy complicada”, y subrayó que las autoridades del MI “cambiaron de discurso porque no se sostenía el anterior”. Recordó que se afirmaba que “los delincuentes no hacen cuarentena” al defender la baja en las cifras de delitos en 2020, pero como eso “se derrumbó, hay que hacer una comparación con 2019; y en algunas cosas da mejor, y en otras mucho peor”.

“Seguimos teniendo un problema grave, y no advertimos una estrategia que despliegue los tres pilares en los que se puede fundar una política de convivencia y seguridad, como reforzar a la Policía, porque las cifras de la Rendición de Cuentas no son alentadoras en salarios, y tampoco lo son en el segundo de los pilares, que es el tema carcelario. Tampoco en cuanto a políticas integradas sobre la base social de zonas muy deprimidas, donde se han creado subculturas de la violencia que alimentan el delito”, finalizó Rubio.

Por su parte, Gustavo Leal, exdirector de Seguridad y Convivencia del MI en la última gestión del FA, declaró a la radio Universal: “[Heber] dijo que la política es acertada porque los delitos bajan. Yo creo que está recorriendo un camino similar al del capitán del Titanic, no quiere reconocer que hay un fracaso”. También sostuvo que “no se puede decir que la política es acertada si hay 39% de incremento de los asesinatos”, y añadió que “ya ni siquiera el 2019 es excusa”.