La Fiscalía General de la Nación visitó este martes la comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado para analizar los artículos de la Rendición de Cuentas vinculados al organismo.

Durante su presentación, el fiscal de Corte, Juan Gómez, expresó su preocupación por el artículo 376 del proyecto aprobado en Diputados, que incorporó la sustitución del Departamento de Priorización y Asignación (DPA), que distribuye las denuncias que llegan a la Fiscalía por un sistema aleatorio.

El artículo plantea la puesta en marcha, seis meses después de la aprobación de la ley, de un sistema aleatorio de distribución de “denuncias, asuntos o noticias criminales”, que busca evitar que “la voluntad humana determine las asignaciones”.

El fiscal de Corte dijo a la diaria que, de aprobarse el artículo, generaría una saturación en las fiscalías porque no se realizaría una filtración previa relacionada con novedades policiales, que muchas veces no alcanzan a configurar delitos que ameriten una investigación penal. “Si no hay una DPA que depure, que priorice los casos, tengo el fundado temor de que eso va a provocar una saturación de casos”, señaló Gómez.

Gómez defendió el régimen de turnos y de zonas, dado que permite en función de cuándo ocurrió el hecho saber a qué fiscalía se le asigna y si bien reconoció que existen demoras en la asignación de casos, eso se resuelve con mayores recursos humanos en la DPA.

Además, planteó que si el caso se designa aleatoriamente, la Policía no sabrá a qué fiscalía le tocó hasta que el fiscal no es notificado y, además, subrayó que hay casos que tienen las mismas características que son asignados al mismo fiscal y con el sistema se generará superposición de recursos. “Puede haber 10, 15 fiscales y policías en distintos puntos del país trabajando un tema que puede ser trabajado por el fiscal que actuó en la causa más antigua”, expresó.

Otro tema que preocupa a la Fiscalía es la subrogación del fiscal adjunto de corte propuesta en el artículo 364 del proyecto aprobado en Diputados, que establece que el fiscal de mayor antigüedad de Montevideo debe subrogar al fiscal de corte.

Gómez señaló que esa propuesta puede violar la ley y la Constitución porque el fiscal más antiguo de Montevideo llegaría a la Fiscalía de Corte sin la venia del Senado, algo que calificó como inadecuado a la institucionalidad del país.

La Fiscalía también expresó la necesidad de crear una fiscalía especializada en ciberdelitos, la equiparación salarial de fiscales adscriptos y adjuntos y la equiparación de salarios de los administrativos.