La Fiscalía General de la Nación inició una investigación interna para saber cómo desapareció el audio con declaraciones del narcotraficante Sebastián Marset, en las que fue indagado sobre el homicidio de su amigo de la infancia, Alfredo Rondán, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.

La fiscalía definió el inicio de la investigación administrativa tras constatar que en la carpeta de investigación del homicidio ocurrido el 14 de agosto de 2018 no estaban las declaraciones que la entonces fiscal de Atlántida, Darviña Viera, tomó a Marset.

Según supo la diaria hay diferentes versiones sobre qué declaró Marset en esa instancia. Algunos testigos directos de la declaración aseguran que Marset dijo ser colaborador de la Brigada Antinarcóticos y pidió protección al Estado. Otra versión es que el vínculo entre la Brigada Antinarcóticos y Marset se conoció por una declaración que realizó uno de los efectivos que trabajaban en el caso que admitió visitar regularmente a Marset en su casa, lo que motivó que el punto fuera indagado expresamente.

Se estima que la declaración de Marset que desapareció de la carpeta duraba más de una hora y en ella el narcotraficante también se refirió a otras dos personas vinculadas a la víctima, que finalmente fueron asesinadas en marzo de 2019 en Tres Ombúes.

Durante la audiencia de control de detención ante el juez de cuarto turno Enrique Falco, Marset explica que no fue detenido, sino que se le comunicó que fuera a la sede de la Brigada.

“Se me avisó ayer por la tarde que me arrimara a la Brigada de Narcóticos y me dijeron que había ocurrido eso [el homicidio de su amigo]. Me dijeron si quería ir a declarar, no fue que me detuvieron”, expresó Marset ante el juez, versión que coincide parcialmente con un documento reservado del Sistema de Gestión de la Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior que forma parte del expediente judicial, que señala que Marset se habría presentado ante la Brigada Antinarcóticos al día siguiente del homicidio por supuestos “trámites de su interés” y que en ese momento fue notificado de su requisitoria.

En los dos años que duró la investigación penal, en la que Marset declaró como principal sospechoso pero finalmente fue sobreseído, intervinieron cuatro fiscales: Darviña Viera, Patricia Rodríguez, Maximiliano Sosa y María Cristina Falcomer, quien finalmente decidió el archivo de la causa, tras encontrar que no contaba con suficiente evidencia en la carpeta de investigación.

“Yo podía tener el convencimiento de que Marset había sido el autor del crimen, pero no tenía evidencias suficientes y no había condiciones como para ir a juicio. Cuando tomamos el caso con el equipo, nos llamó mucho la atención la cantidad de cosas que faltaban en la carpeta”, dijo Falcomer en anteriores declaraciones a la diaria.

Además de la declaración de Marset ante la fiscal Viera, otros elementos de la evidencia del caso desaparecieron o no fue posible acceder a ellos por diferentes circunstancias: las cámaras de seguridad de la casa de la víctima fueron borradas de forma remota según un informe realizado por la Policía, tampoco se logró obtener imágenes de ninguna de las otras cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho, pese a que un vecino las ofreció, y las pericias sobre las antenas de los celulares tampoco se pudieron obtener por un error en los números al realizar el pedido de las pericias, en donde se omitió el número de celular de Marset, al que se le atribuyó el número de un testigo de la causa.

Ante el vencimiento del plazo para acusar y la falta de evidencia para ir a juicio, Falcomer decidió informar al fiscal de Corte de la situación para dejar constancia de las circunstancias en las que pidió el archivo del caso.

El abogado de la familia de la víctima, Miguel Fossati, reclamó varias veces tener acceso a la declaración de Marset, pero nunca pudo obtenerlo; en un primer momento porque las declaraciones habrían sido caratuladas reservadas a pedido del abogado de Marset, Iván Almeida, y luego porque desde la Fiscalía le plantearon que no formaban parte de la carpeta.