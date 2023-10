La fiscal de Flagrancia de 11° turno, Cecilia Bonsignore, pidió el archivo de la causa iniciada por la periodista Denisse Legrand contra la senadora Graciela Bianchi, quien publicó un tuit con información falsa en la que se le atribuye a la periodista declaraciones que no son suyas.

La investigación fue archivada en una primera instancia a pedido de la fiscal Brenda Puppo, quien asumió la investigación penal, por lo que la defensa de la periodista pidió un reexamen del caso, tal como prevé el artículo 100.3 del Código de Proceso Penal.

“Lula debería convocar tropas chavistas para reprimir a los bolsonaristas. Los militares brasileños son unos inútiles”, señalaba la cita atribuida a Legrand en una publicación del 10 de enero. “Estas aseveraciones son muy graves”, comentó la senadora en Twitter. Cuando la periodista le indicó que se trataba de una noticia falsa, la senadora mantuvo la publicación.

Bonsignore coincidió con Puppo que no hay mérito para avanzar con la investigación, señalando que el delito de difamación, previsto en el artículo 333, se constituye cuando alguien le atribuye a otro hechos susceptibles de ser tipificados o exponerla al odio, y considera que en este caso, la senadora del Partido Nacional no atribuyó los dichos a la periodista, pese a haber subido una placa con una foto suya, su nombre y el medio para el que trabaja.

“La publicación se ve acompañada por el comentario 'estas aseveraciones son muy graves', lo cual implica una opinión sobre las manifestaciones que se le atribuyen en la foto a Legrand, sin surgir a juicio de la suscrita una atribución por parte de la Dra. Bianchi”, expresó la fiscal.

En diálogo con la diaria, el abogado de la periodista, Juan Raúl Williman, dijo que le llama la atención que la fiscalía insista en “sostener la posición de Bianchi de que ella sólo dio retuit, que no afirmó eso, que simplemente republicó algo”. “Cuando si uno va al documento, ve que no es así, que la imagen no es de otra cuenta, lo publica ella directamente, no es ningún retuit”, agregó.

Por su parte, el abogado de Bianchi, Eduardo Sasson, dijo a la diaria que en ambos casos se entendió que no había delito sin ingresar a estudiar la inmunidad planteada por los fueros parlamentarios. “Ella levanta el contenido creado por un tercero, que es quien crea la fotografía y pone la frase”, señaló. Consultado sobre el perjuicio generado a la periodista por atribuir dichos que no son suyos, respondió que quien realiza la atribución es quien creó el contenido.