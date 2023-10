Este lunes, en una ceremonia realizada en Las Piedras, Canelones, Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom), dejó su cargo. En su futuro podría caber la actividad político partidaria, cuestión que aún no ha definido. La presidencia de Sifpom fue asumida por Patricia Noy, hasta ahora vicepresidenta.

“No hay nada más lindo ni emocionante que irte con el reconocimiento de tus compañeros, de los delegados con los que trabajas día a día”, dijo Rodríguez en rueda de prensa y destacó que viajaron desde varios departamentos para esta instancia. “Muy emocionada. Es un lugar que amo estar, que di mi vida por este trabajo, por la revalorización de la tarea policial, por la humanización, para que se entienda lo que hay detrás del uniforme y cerrar así, que mis compañeros me hayan hecho esta despedida, la verdad es que no puedo pedir más”.

“Se ve que hice bien mi tarea porque me hablaron de todos los partidos, no sólo de uno. De hecho, hoy estuvieron presentes todos los partidos políticos en esta despedida, cosa que me alegra mucho, que Sifpom siga marcando esa diferencia y que pese a donde vaya a decidirme o no yo, que sigan trabajando con todos”, afirmó.

Elbia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, la definió como “una imagen de lucha, de perseverancia, de firmeza y de fortaleza”. “Principalmente de convicción; es una mujer que tiene una convicción muy fuerte de que el policía y la policía forman parte de la clase trabajadora; y desde ese lugar ella fue fortaleciendo a su sindicato todos estos años en los cuales lo presidió”, afirmó, y agregó: “No me queda claro que ese legado que deja Patricia lo llevaran muy en alto las compañeras y compañeros”.

Por su parte, Luis Alberto Heber, ministro del Interior, dijo que “en su gestión ha generado muchos logros en la Policía”. “No olvidemos que la Policía está sujeta a un mando vertical y por lo tanto la gente de la escala básica no tiene voz si no es por medio de sus oficiales y muchas veces no se sienten representados sus intereses, y por lo tanto hoy Patricia ha mostrado todo una gestión que ha generado aumento de sueldo, mejoras salariales, mejores condiciones”. “Ha defendido en la opinión pública a la Policía cuando se decía que iban a cometer abuso de funciones, ella salía a defender a la Policía y ahí nos sentimos todos representados”, destacó. El ministro la definió como “una mujer trabajadora social, preocupada y comprometida por los suyos”.

También adelantó dónde ve a Rodríguez en el futuro: “Ahora se dijo en las instancias de recuerdo y por su trayectoria se decía que sería importante tener la voz de un policía en el Parlamento. Y yo digo que sí, porque muchas veces el policía no se siente representado cuando llegan los momentos en que siempre el culpable es el policía y nunca se comprende cabalmente lo que arriesga, lo que sufre, lo que pasa el policía, y sería bueno que estuviera su voz en el Parlamento”.