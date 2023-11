Tras ser informado sobre el levantamiento de la alerta roja de Interpol contra Gianina García Troche, el fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay, Manuel Doldán, se comunicó con el fiscal especializado en Lucha Contra el Narcotráfico, Denny Yoon Pak, quien lleva adelante la investigación contra la organización criminal de Sebastián Marset en Paraguay.

“A través de redes y enlaces internacionales se informó a esta agencia —en contexto sigiloso— un acontecimiento que podría tener alta relevancia”, le escribió Doldan a Yoon Pak en una correspondencia enviada en la tarde del jueves clasificada como “muy urgente”.

En el documento, al que accedió la diaria Doldan replica parte del informe que le enviaron en el que sus fuentes dicen desconocer el origen de la eliminación de la alerta: “No sabemos si es un tema judicial o policial de Paraguay o administrativo de Lyon”, en referencia a la sede de la Secretaría General de Interpol.

Doldán chequeó con Interpol Paraguay en donde le confirmaron que la alerta había sido eliminada y sin constar explicaciones sobre la baja, por lo que el fiscal de Asuntos Internacional envió a Lyon un pedido de informes para conocer las circunstancias en la que se eliminó la alerta.

Según supo la diaria con fuentes judiciales paraguayas, la eliminación de la alerta roja se concretó a fines de setiembre, supuestamente a raíz de una información que llegó desde Asunción a Lyon, pero todavía se está investigando en qué consistió la maniobra y si se buscó inducir a error a la sede central de Interpol, algo que aún no está determinado.

Entre fines de setiembre y el viernes, en que se reactivó la alerta roja, García Troche estuvo en condiciones de ingresar a cualquier país sin ser detenida, salvo el caso de Paraguay y Bolivia, donde tiene requisitorias nacionales.

La acción que culminó con la caída de la alerta está siendo investigada por la fiscal Ruth Benítez de Delitos Informáticos quien en la mañana del viernes intervino la oficina de Interpol Paraguay, en donde son investigados catorce efectivos que tenían acceso a realizar la maniobra.

El jefe de Cibercrimen de la Policía paraguaya, Diosnel Alarcón, dijo en declaraciones a radio Ñanduti que la solicitud de cese provino de uno de los 14 usuarios registrados en Interpol Paraguay y agregó que se inició una auditoría sobre el sistema informático, además de requerir un informe a la sede central, dado que sólo ellos pueden determinar cuál fue el usuario que realizó el pedido.

Por su parte el director de Investigaciones de la Policía, Juan S. Rodríguez, reveló en rueda de prensa que fue Uruguay quien alertó a la fiscalía sobre la caída de la alerta y señaló que una de las tareas de inteligencia es hacer controles periódicos sobre la vigencia de las alertas.

Rodríguez, quien fue director de Interpol, explicó que para desactivar una alerta roja “el mismo país que la requiere tiene que solicitarlo a Interpol de Francia a través de una fundamentación, ya sea porque la finalidad que tenía la captura ya no la tiene en ese momento”.

Además de la baja de la alerta roja contra Gianina García Troche fue bajada la requisitoria internacional de José Fernando Estigarribia, quien oficiaba de testaferro y una pieza clave en las operaciones de lavado de activos del grupo criminal liderado por Marset.

La entrevista con Sebastián Marset

Este viernes se conoció un adelanto de la entrevista que realizó la periodista Patricia Martín, del programa de Canal 4 Santo y Seña a Sebastián Marset, que según trascendió se encontraría en una mansión ubicada en una región selvática a la que la periodista llegó en helicóptero tras aterrizar en Paraguay.

“Cuando hablan de Sebastián Marset dicen, dicen, dicen… Yo quiero ver algún día, ojalá nunca tengan la oportunidad, si me capturan, ver, de todo lo que dicen, de qué tienen pruebas”, expresó en la entrevista que se emitirá este domingo.

Marset dijo que no gastó “un dólar” en la obtención del pasaporte y dijo que la orden de captura internacional contra ella le ayudó a mantenerse prófugo: “Me ayudaron porque si yo solo estaba con captura y mi mujer no, los niños seguirían yendo al colegio, yo estaría con ellos porque yo no puedo estar sin mi familia y para mí, ya estaría preso”.

También se expresó en contra de la “legalización de ningún tipo de drogas”. “El que vende, no consume”, opinó.

Bolivia tiene la certeza de que Marset está a días de entregarse

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, dijo que tienen “la certeza” de que la entrevista fue realizada en territorio paraguayo y estimó que accedió a la entrevista para preparar su entrega.

“Gracias al trabajo coordinado que tenemos las policías de la región, estamos trabajando de manera conjunta, lo que ha obligado a este sujeto a contar su verdad. [...] Este sujeto ha accedido a la entrevista porque se siente acorralado por todas las policías de la región y está buscando algún móvil para poder entregarse los días siguientes, no sabemos en qué día o en qué país lo va a efectuar, pero estamos coordinando todas las policías de la región”, expresó el ministro.

“Sabemos que este sujeto está acostumbrado a mentir. [...] La gran mayoría de las cosas que vaya a manifestar este narcotraficante van a faltar completamente a la verdad, [...] estamos conversando con las autoridades de la región, [...] esperemos que en los próximos días este trabajo obligue a que el señor Marset pueda entregarse a la Justicia de cualquiera de los otros países, porque estamos trabajando de manera conjunta”, expresó Del Castillo.