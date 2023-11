El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, realizó este jueves una conferencia de prensa ante la posible liberación de Erlan Ivar García López, alias El Colla, señalado como uno de los principales socios del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en ese país.

García López está preso pero sus abogados presentaron una acción de libertad ante la justicia de Santa Cruz, que fijó un monto del pago de una fianza para liberarlo.

Con ese trasfondo, el jerarca boliviano mostró fotografías que se obtuvieron en la incautación de un pendrive que se secuestró en uno de los allanamientos que se llevaron a cabo durante los operativos de búsqueda de Marset.

“Estas imágenes son claves, Marset decía antes de escapar: ‘En Bolivia a mí nadie me conoce con el nombre de Marset, a mí me conocían como Amorín y a Erlan García yo no lo conocía’. Y en el USB están las fotografías donde se los ve a como copilotos, además en Paraguay compartieron en su cumpleaños y todos sabían que se trataba del narcotraficante en la invitación decía: ‘destino el cumpleaños del comandante Marset’”, explicó Del Castillo en rueda de prensa, según recogió el canal local Unitel.

Entre otras cosas, en esa memoria USB había fotografías de El Colla con Marset y su medio hermano, Diego Marset Alba, en una zona desértica de Dubai, junto a otras seis personas.

En la conferencia también se mostraron fotografías de un cumpleaños de Marset que se celebró el 11 de abril de 2021 en Paraguay. La temática de esa celebración era “Líneas Aéreas Marset” y se ven fotos del abogado de Marset en Bolivia, Roberto Arana Suárez, y su pareja, Natalia Milliet. La invitación para esa fiesta era una especie de pasaje de ticket aéreo y decía “cumpleaños del comandante Sebastián Marset”.

En otra de las fotos que se incautaron del teléfono aparece el uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo, y en otra imágen hay una captura en la que aparece la sigla “Primer Cártel Uruguayo” (PCU).

Finalmente, el ministro de Gobierno criticó a la justicia de Santa Cruz porque permitirá que el “segundo al mando de una organización criminal sea beneficiado con una fianza”.