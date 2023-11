El fiscal especializado en Delitos Complejos de primer turno, Alejandro Machado, podría citar al presidente Luis Lacalle Pou para indagarlo sobre la destrucción del documento que certificaba la existencia de los chats entre Carolina Ache y Guillermo Maciel, que daban cuenta de que el gobierno sabía quién era Marset en setiembre de 2021.

Desde la dirección de Comunicación de la Fiscalía señalaron que Machado aún no determinó la lista de citaciones en el marco de esa causa, pero como criterio general informaron que serán convocados “todos los que tengan algo para aportar”.

Consultado sobre este punto, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo en una rueda de prensa este miércoles que no le consta que Machado haya definido la citación del presidente. “Si así es y si así ocurre, seguramente el presidente declarará por escrito”, comentó.

Gómez también confirmó que accedió al pedido de Machado para incrementar el equipo fiscal con una persona más, y señaló que es algo que se hace habitualmente en “todos los casos de interés para la democracia”.

Según el relato de la exsubsecretaria Carolina Ache, el presidente es mencionado en dos oportunidades por su asesor personal Roberto Lafluf como el artífice de la reunión a la que Ache fue convocada junto con Maciel y en la que se le pidió que borrara los chats de su celular. “Hola, Caro, ¿cómo estás? Me pide el presidente tener ahora una reunión contigo y Maciel ahora a las tres una reunión acá en el [piso] 11, sería conveniente ingresar por el garage [...] soy Roberto Lafluf, te espero”, le envió.

La reunión fue convocada al día siguiente de que Ache entregara los chats certificados a la cancillería para que fueran incorporados al expediente judicial en la acción de acceso a la información pública que había iniciado el Frente Amplio.

Durante la reunión, en la que el presidente Lacalle pasó “a saludar”, Lafluf le habría pedido a Ache que certificara las comunicaciones sin los chats. La exsubsecretaria llamó al día siguiente a Lafluf para informarle que no haría eso. “Le dije que lo que él me estaba pidiendo era un delito y que yo no estaba dispuesta a cometer un delito”. “Lafluf me dijo que eso no lo puede resolver él, que va a hacer una llamada al presidente, al rato me vuelve a llamar y me dice: ‘Presentá todo como está. Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo’ [las conversaciones con Maciel certificadas por escribano]. ‘¿Y por qué tengo que entregar de nuevo el protocolo?’. ‘Porque no está más porque lo destruí’”, declaró Ache sobre el intercambio de chats que tuvo con Lafluf.