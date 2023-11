El sábado pasado un hombre ingresó a la vivienda de su expareja, en Rosario, con intenciones de retomar el vínculo entre ellos. La mujer se negó y el agresor la violó. Luego, intentó matarla. “Me empezó a pegar en la cabeza y en la cara, me asfixió como tres o cuatro veces y me pegaba piñazos en la cabeza; la última vez, yo ya pensaba que me iba a morir…”, declaró la víctima.

El hombre dejó de agredirla cuando escuchó que un auto estacionaba frente a la casa de la víctima, según informó Fiscalía. La mujer pidió ayuda a una vecina y llamaron a la Policía.

La Fiscalía de Rosario, representada en este caso por la fiscal adscripta Claudia Amoedo, investiga el caso. JMSR resultó imputado por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de abuso sexual especialmente agravado. Se dispuso su prisión preventiva a la espera del juicio.

El agresor tenía medidas de restricción que habían vencido en setiembre de este año.