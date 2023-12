Tras varios días de búsqueda, la Policía encontró este viernes el cuerpo de Agustina González, una joven de 25 años que estaba desaparecida desde el fin de semana pasado. El hallazgo tuvo lugar en el predio del Club de Golf del Cerro, en Montevideo, a unos 200 metros de donde vivía la mujer, informó Telemundo.

Agustina había sido vista por última vez en la madrugada del domingo cuando, tras discutir con su pareja, de 26 años, se retiró con él de su casa en dirección al Club de Golf. Más tarde, él regresó pero ella no.

Mientras duró la búsqueda, el padre y la abuela señalaron a distintos medios que el joven ejercía violencia de género contra ella –“le pegaba mucho”, expresó la señora a Subrayado–. El Ministerio del Interior señaló a El País que no hay registros de denuncias previas de violencia doméstica. También en declaraciones a la prensa la mamá de Agustina aseguró: “Sé que él tiene la culpa”.

El novio de Agustina fue detenido por primera vez el miércoles después de confesarle en privado a un familiar de ella que la había asesinado, según dijo en su momento el padre de la joven a Telemundo. Ante integrantes del equipo de Personas Ausentes, el joven brindó versiones contradictorias: en un principio negó haberse ido con la novia esa noche y luego lo admitió, aunque aseguró que él no la mató, de acuerdo con lo que recoge El País. Más adelante, dijo que había sido asesinada pero que él no era el autor. Al no aportar información, fue liberado unas horas después.

Este jueves el hombre había participado en un rastrillaje de más de tres horas que hicieron las autoridades por el predio del Club de Golf del Cerro, en calidad de testigo, por haber sido la última persona que vio a Agustina. Sin embargo, esa búsqueda no arrojó ningún resultado. El rastrillaje de este viernes, que terminó con el hallazgo del cuerpo de la joven, había sido reforzado con perros del plantel K9 de la Policía.

El joven de 23 años fue detenido este viernes sobre las 19.00 y es investigado por ser el principal sospechoso del femicidio, informó Subrayado.

Agustina tenía dos hijos en común con su pareja, de cinco y seis años.