Una delegación del Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, liderada por el director del instituto, Gerardo Caffera, concurrió a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores para brindar su opinión sobre el proyecto que busca regular el alquiler de viviendas por aplicaciones, tal como reclama el sector hotelero.

Durante su intervención, Caffero dijo que el proyecto, tal como está redactado, “va a traer líos” porque es difícil de interpretar, y señaló que uno de los principales errores es que confunde el contrato de arrendamiento con el contrato de servicios, que es mucho más amplio en lo que refiere al alcance de las obligaciones que tiene el prestador, como el hacerse responsable por los bienes del huésped, tener acceso libre a su habitación, tener que prestar un servicio de limpieza, cocina, entre otros.

“Esa diferencia entre las obligaciones que se suman en uno y otro caso hace que, por lo menos a priori, parezca que se trata de situaciones que no son asimilables”, expresó Caffera, y agregó que también es un error definir una categoría de contrato por su temporalidad, dado que el proyecto busca abarcar a quienes alquilen una casa 12 veces por más de 90 días, señalando que el contrato debería clasificarse por su contenido.

El catedrático planteó que ni la primera ni la segunda versión del proyecto son claras en sus definiciones. “Son más los problemas que generaría en la praxis jurídica que su ayuda, independientemente del fin que se persiga, sobre todo por las dudas de lo que queda o no incluido”, agregó.

En esa línea, planteó que no está claro el motivo del proyecto desde el punto de vista jurídico. “Las plataformas no son otra cosa que una especie de mercado funcionando en línea, con los clásicos intermediarios –o su ausencia– y con contactos directos entre los particulares o no. No hay una novedad jurídica importante, aunque probablemente sí la haya en lo económico”, señaló.

Sobre ese punto, el presidente (ad hoc) de la comisión, el senador colorado Raúl Batlle, dijo que las plataformas dieron dinamismo al sector, y planteó que en muchas ciudades la consecuencia de la regulación ha sido el incremento de precios y apuntó al sector hotelero.

“Quieren implementar algo que los proteja en lugar de buscar cuál es la forma que tiene el país de ayudar a la hotelería y al servicio turístico. Acá hay que encontrar, según mi criterio, un sano equilibrio entre qué es bueno para el país, como en todo país, y qué es bueno para todos, a efectos de ayudar a la industria turística”, agregó.