Luis Alberto Betito Suárez fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por delitos de comercialización de estupefacientes en mayo de 2021. Fue recluido en el módulo 12 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar), que depende directamente del gabinete del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Tres semanas después de ser recluido allí, intentó suicidarse, colgándose con una sábana. Se informó que su intento de autoeliminación fue un “reclamo” para “denunciar las condiciones” del módulo y solicitar su traslado a la Unidad 3 Libertad.

Meses después de que Suárez fue condenado, se supo que Luis Alberto Heber, ministro del Interior, usaba el vehículo de Suárez para trasladarse. Este miércoles, seis meses antes del vencimiento de su pena, Suárez fue liberado porque la redujo por estudio y trabajo.

Sebastián Puppo, abogado de Suárez, explicó a Subrayado las condiciones de la liberación. A fines de setiembre del año pasado, el abogado presentó la solicitud de libertad anticipada, trámite que no llegó a concluir por los tiempos. Por eso, recurrió a presentar la redención de pena por estudio y trabajo, a la que Suárez accedió.

Sobre sus planes posliberación, Puppo dijo que Suárez “va a trabajar en un minimercado que tiene” en Cerro Norte.

El abogado recordó las condiciones del módulo 12 del Comcar, que “lo llevó a tomar esa decisión que, por suerte, no se concretó”, con relación a su intento de autoeliminación. “Ahí el INR bajó la pelota al piso. Le permitieron el ingreso de televisión y radio. Y meses antes de fin de año pasó al penal de Libertad. Ahí las condiciones son otras. Le dieron beneficios”, afirmó el defensor de Suárez.

Consultado sobre qué piensa el narcotraficante acerca de que el ministro del Interior use el vehículo que le fue incautado, respondió que “fue un ninguneo” hacia él. El vehículo es “un trofeo de guerra” y “no se lo tomó bien”, enfatizó. El abogado indicó que si bien “hay mecanismos legales que lo permiten, no es usual”, y reiteró que “desde el punto de vista ético, no da”. “Es un ninguneo porque es mostrar un trofeo de guerra”, subrayó.