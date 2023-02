El exdirector de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior Gustavo Leal fue convocado por la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, luego de que trascendiera que se habría reunido con los padres del exjefe de la custodia del presidente, Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, que viven en la ciudad brasileña Barra do Chuí.

Según informó El Observador, Leal recibió la citación para declarar como testigo en la causa sin que le especificarán los puntos sobre los que será consultado. La convocatoria se concreta luego de que trascendiera un documento en el que Astesiano denunció administrativamente que cuando sus padres lo visitaron en la cárcel de Punta de Rieles le dijeron que habían recibido una visita de Leal, quien les habría ofrecido dinero para ayudarlos con los traslados para visitarlo.

Consultado por la diaria, Leal se limitó a decir que daría declaraciones luego de hablar con la fiscal y, por “respeto al trabajo de la Fiscalía”, no responderá sobre trascendidos de prensa.

Astesiano habría pedido que su padre fuera quitado de la lista de personas que estaban habilitadas para visitarlo para no inmiscuirse en el asunto, al tiempo que rechazó concretar una denuncia penal sobre el tema, limitándose a dejar constancia de su declaración.

Otro punto que Astesiano menciona en su denuncia, presentada ante las autoridades de Punta de Rieles el 3 de febrero, es que recibió la oferta de una abogada que le dijo que era allegada a la fiscal de la causa, lo que supuestamente le daría mejores condiciones para el proceso judicial.

El acta fue enviada por las autoridades policiales a Fossati, quien definió la convocatoria de Leal para aclarar la situación.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, expresó en rueda de prensa su sorpresa por la supuesta denuncia del excustodio de Lacalle.

“¿Qué fue a hacer? ¿Estuvo o no estuvo? ¿Les ofreció dinero? ¿Es verdad o no es verdad? Todos tenemos derecho a saber, porque si se confirma -y yo soy de los que no hago lo que critico cuando lo hacen otros-, es gravísimo”, expresó Delgado. Agregó que, en caso de que la versión de Astesiano sea verdad, pedirá “una aclaración clara y tajante” por parte del Frente Amplio.

“No quiero aventurar porque no quiero hacer lo que hacen otros, pero uno se pone creativo y las suspicacias son enormes”, expresó Delgado, quien pidió una declaración por parte del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

Horas más tarde, Pereira respaldó al exdirector de Convivencia Ciudadana y expresó su tranquilidad de que su declaración “arrojará luz sobre la situación”.