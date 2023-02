El exdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, concurrió este martes ante la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, quien le informó que lo está investigando por un presunto delito de encubrimiento.

“Yo estoy muy tranquilo; estamos ante una situación en la cual hay un planteo de la fiscal y nosotros le hemos contestado”, dijo Leal en una rueda de prensa al salir de la sede de la calle Cerrito, y declinó hacer más comentarios sobre el tema.

El abogado del exjerarca frenteamplista, Diego Camaño, dijo que la fiscal no respondió el escrito que presentaron el 22 de febrero pidiendo que se les aclarara cuáles eran los hechos por los que Leal estaba siendo investigado, tal como establece el literal C del artículo 64 del Código de Proceso Penal.

“Hoy concurrimos a que se nos informe, a escuchar a la Fiscalía, y la verdad que la explicación de la Fiscalía no es clara, no nos indicó ningún hecho con apariencia delictiva. Invocar un delito en el aire no es establecer cuál es el hecho que está investigando y, por lo tanto, nosotros le solicitamos el cierre de la investigación”, expresó Camaño.

Camaño informó que tras rechazar el pedido de archivo, la fiscal Fossati intentó indagar a Leal, pero la defensa se opuso por considerar que no estaban dadas las condiciones. “Cualquier imputado tiene derecho a conocer cuáles son los cargos que se le formulan [...] invocar un delito no es suficiente, el requisito es decir concretamente cuáles son los hechos que está investigando el fiscal”, agregó.

La defensa de Leal dijo que en los próximos días evaluarán los pasos a seguir y dijo que hay “varias alternativas” que están analizando.

“No sabemos sobre qué hechos trata la investigación, qué hechos piensa ella que se pudieron haber encubierto [...] al no indicarnos cuáles son esos hechos, cosa que reclamamos, no se puede seguir adelante con una declaración. Uno no puede defenderse de algo que no sabe qué es”, subrayó.

Para Camaño, no hay garantías de que la investigación se esté realizando acorde a la ley. “La ley establece algo que no se está cumpliendo”, agregó.

Consultado sobre la denuncia penal realizada por la fiscal Fossati contra el presidente del Frente Amplio, la revista Caras y Caretas y usuarios de redes sociales, Camaño respondió: “La libertad de expresión es un valor fundamental en una República, y eso surgió a los medios ayer y hoy tenía que venir [...] evidentemente una connotación política; [con respecto a] lo demás, cada uno tiene la suficiente inteligencia para sacar sus propias conclusiones”.