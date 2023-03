La conversación entre un empresario llamado Nelson y el jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, ocurrió el 16 de setiembre, luego de varias semanas en que el empresario reclamaba, a través de Astesiano, el pago de una deuda que había contraído Víctor, director de una empresa de servicios de limpieza contratada por el Estado.

Nelson, que conoció a Víctor a través de Astesiano y con el que también realizaba negocios vinculados a contrataciones por parte del Estado con Vertical Skies, le entregó el dinero al director de la empresa de limpieza, supuestamente para regular la empresa en el Banco de Previsión Social y la Dirección General de Impositiva, para poder seguir prestando servicios al Estado.

El empresario le dijo a Nelson que con el dinero de las contrataciones pagaría la deuda con los intereses acordados. Pasado un tiempo le devolvió el dinero prestado, pero los 117.000 pesos que habían acordado por los intereses del préstamo, nunca le llegaron. El empresario analizó entonces llevar a la Justicia a Víctor y también a Astesiano, debido a que en una de las varias reuniones que mantuvieron en Torre Ejecutiva Astesiano se ofreció a oficiar de cobrador de esa deuda, por lo que Nelson le reclamó 50.000 pesos.

El 9 de agosto de 2022 Nelson le reenvió a Astesiano un mensaje escrito que le mandó a Víctor: “Viejo, sabés que me tenés requemado [...] me quisiste cagar, no te voy a poner nada porque perro que ladra no muerde, más te vale que me pagues en estos días porque me cansé de la gente de mierda como vos. Chupa pija, mandá la guita ahora, decime donde estás que la voy a buscar y que no pase de hoy. Ya me hiciste tocar fondo, la concha de tu madre”.

Astesiano le pidió que borrara el mensaje: “No, no amenacés boludo, Nelson, no amenaces, borrá todo eso ya, haceme caso. Dejame encargarme, yo le estoy hablando todo bien al viejo, está para pagar y vos me estás arruinando, me rompés todo el laburo, es más hoy quedé en verlo al viejo, borrá todo eso ya”.

El 16 de setiembre, nueve días antes de ser detenido, Astesiano le reenvió el mensaje del audio que le mandó a Víctor para reclamar el dinero: “¿Cómo andás Victor, andás bien? Alejandro te habla. Ya veo que me cagaste, que sos un re cagador, te digo así y hacé lo que tengas que hacer, hacé lo que quieras, pero ya te digo que yo te voy a cobrar, te digo que te voy a cobrar, después a no saltar. Yo te voy a cobrar. Es más: voy a ir a tu casa, voy a ir a todos lados porque yo te voy a cobrar, sos un viejo cagador, así nomás te digo [...] bloqueame no me hablés más, yo te voy a ubicar, yo quiero hablar contigo”.

Después, le reenvió a Nelson la respuesta de Víctor: “Disculpás señor, no es mi intención, mi intención es pagar, estoy trabajando para eso. Disculpas”.

Nelson le escribió: “¿Qué pasó?”, y Astesiano le respondió con un audio: “Boludo, ¿Qué pasó? Que no pagó, que está debiendo la guita y no pagó, y es guita tuya y yo la tengo que defender también. Mirá, vos no me conocés Nelson, no sabés lo que soy yo, no conocés los códigos que tengo, este tiene que pagar”.

“Está contestando ahora porque le mandé de todo. A este loquito hay que encararlo de otra manera también por atrevido, pero no me diste bola cuando te dije 'dejalo'. ¿Qué querés? ¿Terminar en cana? Yo sí porque estoy protegido pero a vos te mandan, van a decir que lo amenazaste con un arma igual y el arma la tiraste. No seas gil, no pierdas la vida por estos giles”, le respondió el exjefe de seguridad presidencial.