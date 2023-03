En declaraciones a Canal 5, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo que hay una “posibilidad real” de que Gabriela Fossati sea trasladada de Fiscalía y recordó que la fiscal dijo en declaraciones a la prensa que quizás sería mejor que no estuviera a cargo del caso.

“Acá me guío por documentación: el pedido expreso de un funcionario, de un fiscal; así es como se rige esta institución. Nunca tuve un pedido expreso de la doctora Fossati de apartarse de tal o cual investigación, y en su momento yo mismo consideré que no era conveniente. Ahora ha pasado el tiempo y la investigación principal, o que la gente visualiza como principal, ya culminó”, expresó Gómez.

El fiscal de Corte dijo que “han surgido una serie de situaciones que, como director del servicio, tengo que tener muy en cuenta en el momento de adoptar resoluciones”, y adelantó: “No tenga dudas de que las voy a adoptar”.

Además, calificó de “un buen acuerdo” el juicio abreviado alcanzado con el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, en función de los delitos que se le imputaron, y subrayó que Fossati “es la única fiscal de todo el país que tiene un coordinador en exclusividad para esa fiscalía, a raíz de toda esa investigación”. En ese sentido, rechazó que se diga “con ligereza” que no se pusieron a disposición los recursos para el caso Astesiano.

Gómez también se refirió a la investigación administrativa iniciada por Fossati contra el fiscal Fernando Romano. Aseguró que el resultado de la investigación va a estar “no más allá del lunes” y que entonces se conocerán las modificaciones y las decisiones que se tomarán.

“Tenemos la obligación de organizar el trabajo y que este se cumpla con objetividad, ecuanimidad e imparcialidad, y eso lo vamos a hacer si tenemos la oportunidad”, advirtió.

Consultado sobre la pertinencia de que Romano tomara declaración a Astesiano cuando estaba subrogando a Fossati, Gómez dijo que si bien no le compete opinar sobre el punto, se espera que el fiscal subrogante continúe el flujo de trabajo de la Fiscalía.

Gómez dijo que en ese caso había una situación de peligro de Astesiano y que eso habría motivado la intervención de Romano, “pero no lo sé y no me corresponde estar interviniendo en un proceso del que conozco lo que conoce todo el mundo a través de los medios”.

El fiscal de Corte aclaró que cuando Fossati le transmitió la existencia de un incidente en su despacho con el fiscal Romano dispuso la investigación administrativa y le consultó si quería hacer una denuncia penal, lo que fue rechazado por ella.

Charles Carrera llamó a dejar de hablar de Fossati y avanzar en la investigación

El senador del Frente Amplio Charles Carrera se refirió a la situación de la Fiscalía y señaló que su fuerza política quiere que se avance en la investigación. “Acá existió una asociación para delinquir en el piso 4 de la Torre Ejecutiva; hay licitaciones, una licitación millonaria de UTE que estaba en fase de ejecución, está la causa de los pasaportes que también hay que seguir investigando [...] Mario Bergara y yo somos víctimas de una causa de espionaje, están las compras de Vertical Skies, hay una persecución a adolescentes en el liceo 41, el espionaje al presidente del PIT-CNT, todas las coimas esas que existieron de pedidos a empresarios que pagaron coimas, eso es un delito que se llama cohecho, eso hay que investigarlo”, expresó el legislador en una rueda de prensa.

Carrera dijo que “no le hace bien al sistema de justicia que hace 30 días se esté discutiendo acerca de la fiscal y no se esté discutiendo acerca de la causa”, a la que calificó de “el mayor caso de corrupción de los últimos 30 años”, y lamentó la situación en la que se encuentra la Fiscalía: “Queremos que exista responsabilidad institucional”.

El legislador agregó que la actuación de Fossati “no [le] hace bien” a la Fiscalía “con todo esto de que está certificada, que vuelve, que hace denuncias al presidente de la fuerza política, que hace denuncias a otros periodistas, que aparecen esos audios que dicen lo que dijo, que le hace una denuncia a un colega suyo”.

El senador del FA planteó que el fiscal de Corte, Juan Gómez, “está arriba de la situación” y declinó hacer comentarios sobre la pertinencia de mantener en el cargo a la fiscal Fossati.

“Lo que no puede pasar es que exista una situación de impunidad, y si no se resuelve esto, si no se avanza en la investigación, si no se sigue buscando las responsabilidades de los que han actuado en conjunto con Astesiano, los empresarios que ofrecieron coimas, quién solicitó el espionaje y el armado de carpetas sobre senadores de la oposición, hay una situación de impunidad y eso no les hace bien a nuestros habitantes”, agregó.

El fiscal Romano no investigará las denuncias abiertas por Fossati

Tras haber sido denunciado administrativamente por violencia de género, el fiscal de Flagrancia de 9° turno, Fernando Romano, decidió no avanzar en la investigación que tenía a su cargo sobre presuntos delitos de difamación e injurias contra la fiscal Fossati, según informó este jueves TV Ciudad.

Romano debía investigar las denuncias realizadas por Fossati contra el presidente del FA, Fernando Pereira, el director de Caras y Caretas, Alberto Grille, y tres usuarios de redes sociales.

La decisión de Romano llega en momentos en que se lleva adelante una investigación administrativa por violencia de género en su contra. Fossati lo acusa de haberla agredido verbalmente en su despacho, a raíz de una discusión por la forma en la que llevó la causa cuando la subrogó. La fiscal, que pidió licencia médica por 15 días luego de que se conociera un audio en el que aseguraba no estar dispuesta a “inmolarse” por la investigación, se reintegró el lunes tras dos choques con Romano.

El primero ocurrió en la tarde del viernes 10, luego de la audiencia en la que la Fiscalía debía explicar a Leal los hechos por los que estaba siendo investigado. Fossati llamó a Leal para advertirle que la causa se estaba iniciando, pero no logró que Romano le adelantara cuál sería su posición sobre un eventual archivo de la causa contra Leal. El segundo desencuentro fue porque Fossati se molestó con Romano porque tomó declaración como testigo a Astesiano.

Por otra parte, la fiscal Fossati pidió la declaración de una mujer que increpó al abogado de Gustavo Leal, Diego Camaño, durante una rueda de prensa a la salida de la Fiscalía, según informó TV Ciudad. La mujer reclamó el dinero de una visa que dijo haber pagado durante la anterior administración.

Fossati tomó declaración a Astesiano este miércoles y convocó a varios testigos

Según supo la diaria este miércoles, la fiscal Fossati tomó declaración como testigo a Astesiano en la cárcel de Punta de Rieles por la causa que investiga el presunto espionaje contra los senadores Carrera y Bergara.

Además, convocó a declarar a Fiscalía a otras tres personas vinculadas a la conformación de fichas con información personal de los senadores; el militar retirado Marcelo Acuña, ex gerente general de Vertical Skies para Uruguay; Mario Fraud, un militar retirado al que Acuña señaló como el responsable del pedido de investigación contra Carrera y a Bergara y un policía, que nunca fue convocado por la Fiscalía, quien habría ofrecido información sobre Carrera a Astesiano. Está previsto que todos declaren en el correr de la semana que viene.