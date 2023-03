El Ministerio del Interior informó que los homicidios aumentaron 25,2% en 2022. Con base en el relevamiento hecho por la diaria, en enero hubo 39 homicidios: aumentaron 11% al compararlo con el año anterior y 44% al compararlo con 2019, último año de la gestión del Frente Amplio con la que el gobierno compara sus cifras.

El relevamiento de la diaria registró que en febrero hubo 25 homicidios. Además, hubo cuatro casos de presunta legítima defensa, tres de ellos protagonizados por policías y uno por un particular. Estos casos no forman parte del conteo de homicidios porque no son considerados un delito.

En febrero de este año hubo nueve homicidios menos que el año pasado, cuando se registraron 34 casos (-26%). Si se compara con 2021, en que hubo 19 homicidios, el aumento es de 32%. Hubo dos casos menos que en 2020 (27 casos: -7%), cinco menos que en 2019 (30 casos: -17%) y también nueve menos que en 2018, cuando se repitió la cifra que hubo en 2022: 34 casos (-26%).

Cómo fueron los homicidios en febrero

21 de las 25 personas asesinadas fueron varones (84%), mientras que en cuatro homicidios las víctimas fueron mujeres (16%). Una mujer fue asesinada por una deuda asociada al narcotráfico que tenía su padre; otra mujer fue asesinada como represalia tras haber robado una boca junto a su pareja, que fue baleado horas antes pero sobrevivió; otra mujer fue asesinada por su pareja y fue el primer caso del año considerado como femicidio; a otra mujer, que fue partícipe de un robo, resolvieron matarla porque vio como asesinaron al hombre que le robaron.

Diez de los 25 homicidios se cometieron en Montevideo (40%). Hubo cuatro casos en Canelones (16%), tres en Maldonado y tres en Rivera (12%), dos en San José (8%) y un homicidio en Tacuarembó y otro en Rocha (4%). Además, se registró un homicidio en una cárcel: fue en el Penal de Libertad (4%).

La mitad de los homicidios de Montevideo (cinco casos) fueron en la Zona 4, que comprende al noroeste capitalino. Tres de los cinco homicidios fueron en la jurisdicción de la Seccional 24 [Cerro, La Paloma, Pajas Blancas]. Hubo cuatro casos en la Zona 3 (40%), que abarca el noreste montevideano. El caso restante (10%) fue en la Zona 1, en el sur de la capital, donde no se registraban homicidios desde octubre. En la Zona 2, sureste montevideano, no hubo homicidios.

La mayoría de los homicidios fueron con armas de fuego: 15 de 25 casos (60%). En siete casos se usaron armas blancas (28%), dos personas fueron estranguladas (8%) y en un caso no se sabe cómo mataron a la persona (4%).

Caso a caso: los homicidios de febrero de 2023

1

Un hombre de 31 años fue asesinado el miércoles 1 en un baldío en Melilla, en Camino de los Camalotes y Avenida de los Deportes. Le dispararon y su cuerpo fue hallado semicalcinado en un camino que lleva al río Santa Lucía. Un familiar lo había denunciado como desaparecido hacía unos días. Dos hombres de 23 y 33 años fueron imputados por el homicidio. La Fiscalía de Homicidios de 1° Turno a cargo del fiscal Carlos Negro investiga el caso.

2

Un hombre de 38 años fue asesinado en San José el sábado 4. Recibió varios disparos en las inmediaciones de Flores y Bélgica. Fue trasladado por particulares a un centro de salud, donde se constató su fallecimiento. La Fiscalía de San José de 2º Turno a cargo de la fiscal Beatriz Protesoni investiga el caso.

3

La octava mujer que fue víctima de homicidio en lo que va del año tenía 35 años. Fue asesinada en la localidad 18 de Mayo, en Canelones, el sábado 4 de febrero. Dos hombres llegaron a su vivienda ubicada en la calle Sellanes “para reclamarle por una deuda” que tenía su padre con ellos. Le reclamaban dinero y droga que el hombre se habría apropiado. Desconocían que el día antes el padre de la mujer había sido detenido por la Policía que le incautó los estupefacientes que le reclamaban y dinero. Le dieron dos disparos a la mujer: uno en el pecho y otro en el brazo. Fue trasladada a un centro de salud, donde falleció. La Fiscalía de Las Piedras de 4º Turno con la fiscal adscripta Irena Penza al frente investiga el caso.

4

Un hombre de 21 años fue asesinado el domingo 5 en la zona de “El santo”, en 18 de Mayo, Canelones. Tras una fiesta en la que hubo incidentes que dio por terminado el evento, un grupo de hombres disparó en varias direcciones. Una de las balas hirió al joven en el abdomen y su cuerpo fue encontrado al costado de un camino. Una de las personas que estaba con él huyó y la otra fue a pedir ayuda. La Policía encontró el cuerpo tras un llamado al 911. Mediante un juicio abreviado, el autor del hecho, que también se disparó en la pierna a sí mismo durante el ataque, fue condenado a cuatro años y medio de prisión efectiva por homicidio a título de dolo eventual. Otra persona, que conducía el vehículo desde el que dispararon fue condenada por encubrimiento. Hay un tercer hombre que está identificado y prófugo, que disparó con un arma de mayor calibre. Se sabe que la bala que mató al joven fue del arma que disparó el agresor que fue condenado por el homicidio era calibre 22. En el lugar se encontró un casquillo calibre 32 que fue disparado por el hombre que está prófugo. La Fiscalía de Las Piedras de 4º Turno con la fiscal adscripta Irena Penza al frente investiga el caso.

5

Un hombre de 29 años fue asesinado en Pedro Fuentes y Aparicio Saravia, en el barrio Lavalleja, el lunes 6. Fue baleado al salir de su casa y trasladado a un centro de salud, donde falleció. La Fiscalía de Homicidios de 1° Turno a cargo del fiscal Carlos Negro investiga el caso.

6

A Alejandro Torres, de 46 años, dejaron de verlo el lunes 6 de febrero en San Carlos, Maldonado, donde vivía. Se presume que ese día lo mataron. Su auto fue encontrado quemado y sin matrículas el martes 8 en Mario Cassinoni y Guaná, en Montevideo. Su cuerpo fue encontrado sobre la Ruta Interbalnearia, en el empalme con la Ruta 9, el domingo 12. Estaba atado y envuelto en sábanas, debajo de unos árboles. Una semana después se dio con la identidad del hombre. Según el análisis de las cámaras de videovigilancia, el auto pasó por el peaje de Solís, pero no por el de Pando. Se desconoce quién lo manejaba. La Fiscalía de San Carlos de 1° Turno a cargo de Jessica Pereira investiga el caso.

7

Un hombre de 28 años fue asesinado el jueves 9 en Paso Carrasco. Recibió un disparo en el abdomen y luego lo trasladaron a donde fue hallado, en Avenida A la playa y Rivera, en el límite entre Montevideo y Canelones. Un hombre de 45 años que también estaba requerido por violencia doméstica fue detenido e imputado por homicidio especialmente agravado por premeditación, delitos de violencia doméstica especialmente agravados, tráfico interno de armas de fuego y porte de arma de fuego en vía pública. Se dispuso su prisión preventiva. Otro hombre fue imputado por encubrimiento por ayudar a arrastrar el cuerpo por unos 100 metros hasta donde lo encontraron. La Fiscalía de Ciudad de la Costa de 2º Turno a cargo de la fiscal Luján Gómez investiga el caso.

8

Un hombre de 27 años fue apuñalado el sábado 11 en General Luna y Zapicán, en la Aguada. A unas cuadras del lugar, en Agraciada y Francisco Aguilar, detuvieron al presunto homicida de 26 años que fue imputado por el caso y enviado a prisión preventiva. Tenía un arma blanca consigo. La Fiscalía de Homicidios de 2º Turno a cargo de Mirta Morales investiga el caso.

9

Un hombre de 30 años fue asesinado en el barrio Treinta y Tres Orientales, cerca de Villa Sonia, en Rivera. Un hombre fue al lugar para reclamar el pago de 400 pesos. Como la víctima se negó a pagar, le disparó con dos armas: el agresor le disparó con un arma, la víctima intentó huir y el homicida lo persiguió hasta un baldío donde tomó otra arma y le siguió disparando. Tras el ataque, el agresor huyó en un auto. La Fiscalía de Rivera de 3° Turno a cargo de la fiscal Alejandra Domínguez investiga el caso.

10

Un hombre de 42 años fue asesinado en el barrio Maracaná, en Los Plátanos esquina Costanera, el martes 14. Le dispararon en la vía pública y fue trasladado a un centro de salud, donde falleció. La Fiscalía de Homicidios de 2º Turno a cargo de Mirta Morales investiga el caso.

11

Un adolescente de 17 años fue asesinado de varios disparos el miércoles 15 en Piedras Blancas, en las inmediaciones de los pasajes 30 de Mayo y 14 de Junio. En el lugar se encontraron ocho casquillos de bala. La Fiscalía de Homicidios de 2º Turno a cargo de Mirta Morales investiga el caso.

12

Guillermo Iturrioz, de 39 años, fue asesinado en Cerro Norte el jueves 16. Le dispararon en el pecho en un pasillo de unas viviendas en Santín Carlos Rossi y Santa Cruz de la Sierra. El hombre era murguista de varios conjuntos, entre ellos de Araca La Cana. La Fiscalía de Homicidios de 2º Turno a cargo de Mirta Morales investiga el caso.

13

Un hombre de 30 años fue asesinado el viernes 17 en Rivera tras resistirse a una rapiña. Fue apuñalado en Carlos Reyles y Gabriel Anollés. El hombre, herido, intentó caminar hasta el hospital local, pero cayó a tres cuadras de donde fue atacado, en Presidente Feliciano Viera y Gabriel Anollés. Su cuerpo fue encontrado en el cantero central de la avenida. Un hombre de 22 años fue detenido e imputado por homicidio muy especialmente agravado porque, según la Fiscalía, fue cometido para “facilitar, preparar o cometer otro delito, porque en este caso se le sustrajo a la víctima determinados efectos que fueron encontradas en poder del imputado”. Se dispuso su prisión preventiva. La Fiscalía de Rivera de 3° Turno a cargo de la fiscal Alejandra Domínguez investiga el caso.

14

Un hombre de 30 años fue asesinado en el Chuy el viernes 17. Estaba en el frente de su vivienda cuando fue atacado. Recibió varios disparos. Su pareja, una mujer de 25 años, fue herida de bala en la pierna. Fue dada de alta en el día. El hombre herido fue trasladado al Hospital Pasteur, donde falleció el domingo 19. La Fiscalía del Chuy a cargo de la fiscal Matilde Mattos investiga el caso.

15

Una persona privada de libertad fue asesinada en el Penal de Libertad. La víctima fue apuñalada el sábado 18 tras una discusión con otro privado de libertad, porque le reclamó que le había prestado unos championes que el agresor intercambió por drogas. Falleció tras pasar cinco días internado en CTI. Testigos identificaron al presunto agresor, que es fajinero, es decir, que realiza tareas de limpieza del sector. Plantearon que comenzó una discusión con la víctima y el fajinero tomó un trozo de metal, rompió el candado de la celda y lo agredió con una “lanza de fabricación carcelaria”. El compañero de celda de la víctima lo sacó herido del lugar. La Fiscalía de Libertad de 2º Turno a cargo de la fiscal Cecilia Gutiérrez investiga el caso.

16

Un hombre de 25 años fue asesinado el domingo 19 en Rivera, tras una discusión con un vecino en el barrio Mandubí. El agresor, de 28 años, lo apuñaló. La víctima murió en el lugar, en Carlos de Mello y José Luppi. El presunto autor fue detenido. La Fiscalía de Rivera de 3º Turno a cargo de la fiscal Alejandra Domínguez investiga el caso.

17

Una mujer de 25 años que estaba en situación de calle fue asesinada el lunes 20. El hecho ocurrió en Flor de Maroñas, en Juan Tomás Núñez y Smidel. La mujer estaba durmiendo en un resguardo improvisado con nylon en la calle cuando dos hombres se aproximaron y uno de ellos le disparó en el pecho. La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde se constató su fallecimiento. Horas antes, su pareja, un hombre de 30 años, recibió un disparo en el pecho a una cuadra del lugar y fue internado en grave estado. Un adolescente de 17 años y un adulto de 21 años fueron imputados por la autoría y coautoría de homicidio respectivamente. Se dispuso la prisión preventiva de ambos. El adolescente fue derivado al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y el adulto a una cárcel del Instituto Nacional de Rehabilitación. Se confirmó que existía una deuda de la mujer y su pareja con una boca de venta de drogas y además la mujer tenía un conflicto de larga data con la madre del adolescente que la mató. La Fiscalía de Homicidios de 2º Turno a cargo de Mirta Morales investiga el caso.

18

Un policía de 24 años fue asesinado el martes 21 en la madrugada en la plaza Vista Linda de la localidad de 18 de Mayo de Las Piedras, Canelones. Recibió un disparo en la cabeza. No estaba uniformado y tampoco portaba su arma de reglamento porque por disposición del Ministerio del Interior estaba desarmado. Un adolescente de 17 años se entregó y declaró que estaban jugando a la ruleta rusa, versión que fue confirmada por testigos y por las cámaras de seguridad del lugar. El juego consistía en cargar el arma, girar el tambor y gatillar en la cabeza del otro. Una de las balas salió e impactó en la cabeza del policía, que fue trasladado a un centro de salud donde sólo se pudo constatar su fallecimiento. La Fiscalía de Las Piedras de 3° Turno, a cargo del fiscal Carlos Sastre, resolvió pedir la imputación del adolescente por homicidio. Se dispuso su prisión preventiva en el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente. El resto de los participantes del hecho no fueron imputados porque se entendió que no había delito.

19

Un hombre de 69 años fue asesinado el miércoles 22 en el barrio Plácido Ellauri tras un conflicto entre vecinos. El hecho ocurrió en Machies y Teniente Galeano. El hombre fue apuñalado y lo trasladaron herido a un centro de salud, donde falleció. Otro hombre de 44 años fue apuñalado en el abdomen en el marco de la discusión y fue ingresado grave al CTI del Hospital Pasteur. El presunto agresor, de 36 años, también fue herido de arma blanca y trasladado a un centro de salud. La Fiscalía de Homicidios de 3° Turno a cargo de la fiscal Adriana Edelman investiga el caso.

20

Un joven de 19 años fue asesinado el viernes 24 en Tacuarembó. Fue baleado en las inmediaciones de una plaza ubicada en Washington Beltrán y Ernesto Michoelsson. La víctima falleció en el lugar. Tras varios allanamientos asociados a este caso, cinco hombres y dos mujeres fueron detenidos. Se incautaron tres armas y 150 gramos de pasta base. Al presunto homicida, de 22 años, se le imputó un delito de homicidio muy especialmente agravado y un delito de tráfico de armas de fuego y municiones. Se dispuso su prisión preventiva. Un hombre de 25 años y una mujer de 46 años también fueron imputados tras haber sido detenidos en allanamientos asociados a este caso. Ambos por un delito de tráfico de drogas, comercialización y venta de drogas en el hogar. Al hombre además se le imputó un delito de tráfico interno de armas de fuego. También se dispuso la prisión preventiva para ambos. El resto de los detenidos fueron liberados. La Fiscalía de Tacuarembó de 1° Turno investiga el caso, con la fiscal adscripta Maite Arrieta al frente.

21

Dos policías dispararon y mataron por la espalda a Santiago Barreto, un joven de 26 años que iba en su moto en el Cerro el sábado 25. El hecho ocurrió en Berna y Cuba. Los policías lo persiguieron y declararon haber visto que el hombre asesinado hizo “un movimiento rápido”, por lo que interpretaron que iba a sacar un arma. Por tal motivo le dispararon y el joven cayó de la moto. Los policías lo subieron al patrullero y lo trasladaron al Centro Coordinado del Cerro. Tras dejarlo en el centro de salud, volvieron a la escena del hecho, donde estaba la moto y la subieron al patrullero. El joven asesinado recibió dos disparos: uno en el tórax y otro en la zona lumbar, ambos sin salida. En un video se puede ver cómo la moto va delante del patrullero, y tras tirarle, el joven cae de la moto. Los policías luego fueron a la Seccional 24 y se comunicaron con el encargado de turno averiguando “cómo podrían hacer ya que habrían herido a una persona a la cual le realizaron una persecución y al darle la voz de alto solicitando que se detenga el mismo haciendo caso omiso” por lo que lo trasladaron a un centro de salud y lo dejaron allí. Varias autoridades policiales se presentaron en la escena. Al ser fin de semana, el caso fue asumido por la Fiscalía de Flagrancia de 16º Turno, en este caso representada por la fiscal adjunta Marianela Valentti. Se dispusieron medidas limitativas para los dos policías: imposibilidad de salir del país, retención de pasaporte, fijación de domicilio, imposibilidad de alejarse a tres cuadras del domicilio sin dar aviso a la sede judicial y la imposibilidad de comunicarse con los familiares de las víctimas. El caso pasó a la Fiscalía de Homicidios de 3° Turno a cargo de la fiscal Adriana Edelman. La familia de la víctima pidió a los testigos que declaren y que no tengan miedo por represalias de la Policía.

22

Una mujer de 40 años fue asesinada el sábado 25 en San José de Mayo, San José. Fue apuñalada en el pecho por su pareja de 21 años, que la trasladó en un taxi a un centro de salud, donde la víctima falleció y él fue detenido. El hombre fue imputado por homicidio muy especialmente agravado por femicidio. Se dispuso su prisión preventiva. La Fiscalía de San José de 1º Turno, representada por la fiscal adjunta Verónica Casaravilla, investiga el caso. Fue el primer caso del año considerado femicidio.

23

Un hombre de 25 años fue asesinado el sábado 26 en Pajas Blancas, en la zona de Punta Yeguas. El cuerpo del hombre fue encontrado en Camino del Poniente y Camino Antártida Uruguaya. Tenía heridas de arma blanca en la cara y tenía casi todo el cuerpo quemado. La Fiscalía de Homicidios de 3° Turno a cargo de Adriana Edelman investiga el caso.

24 y 25

Un hombre de 48 años y una mujer de 31 años fueron asesinados y sus cuerpos fueron encontrados el sábado 26 en la zona de Chihuahua en Maldonado. Estaban en avanzado estado de descomposición y los encontraron envueltos en frazadas, enterrados y cubiertos con cal en una fosa que tenía un metro y medio de profundidad. Dos semanas después del hallazgo, tres personas fueron imputadas por el doble homicidio. Se determinó que el hombre fue asesinado en el marco de un robo, del que la mujer asesinada fue partícipe, pero resolvieron matarla justamente porque vio que habían matado al hombre. Dos de los tres imputados planificaron el robo contra el hombre. El homicidio ocurrió el 9 de febrero. Abordaron al hombre, lo golpearon, lo amenazaron y lo llevaron hasta su casa, donde lo mataron y desvalijaron la vivienda. Después, mataron a la mujer que presenció el crimen. Ambos fueron estrangulados y golpeados con objetos contundentes. Luego, compraron cal y ácido para acelerar el proceso de descomposición de los cuerpos. Uno de los imputados, que ya está preso por otros delitos, fue imputado por homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor. Otro fue imputado por homicidio muy especialmente agravado, tenencia de estupefacientes no para consumo y tráfico interno de armas de fuego y municiones. Al tercero se lo imputó por el encubrimiento del homicidio. Para los tres se dispuso la prisión preventiva a la espera del juicio. Este jueves, un cuarto hombre fue imputado como cómplice del homicidio. Fue quien se encargó de trasladar a los agresores al encuentro con la víctima. También se dispuso su prisión preventiva. La Fiscalía de Maldonado de 1º Turno, a cargo del fiscal Sebastián Robles, investiga el caso.

Presunta legítima defensa

1

Un hombre de 24 años fue asesinado en Flor de Maroñas el domingo 12. Intentó robarle una cadenita a un hombre de 68 años en Camino Maldonado y Cochabamba, quien le disparó y lo mató. Cuando llegó la Policía, reconoció haberle disparado. El hombre fue liberado porque se consideró que actuó en presunta legítima defensa.

2

Dos personas ingresaron a robar a un comercio en Las Toscas, Canelones, el miércoles 15, mientras una tercera esperaba en un auto. Concretaron el robo y huyeron. Un policía los vio circulando por la Interbalnearia y comenzó la persecución. Hubo un intercambio de disparos y se perdieron de vista. Unos minutos después un móvil de Policía Caminera los avistó y se volvió a dar una persecución. A la altura de Empalme Olmos chocaron entre sí y los hombres que estaban huyendo fueron detenidos. Cuando los detuvieron notaron que uno de ellos estaba herido de bala. El hombre tenía 30 años y falleció unas horas después. Los otros dos hombres tienen 20 y 23 años. Por otra parte, uno de los policías que participó de la persecución recibió un impacto de bala en la zona del tórax que fue contenido con el chaleco antibalas.

3

Un policía mató a un adolescente de 17 años que intentó robarle en Paso de la Arena el viernes 24. Según declaró el policía, había salido de trabajar cuando fue abordado por dos personas que intentaron robarle en Camino Las Flores y Camino Anaya. El policía, que no estaba uniformado, dijo que lo amenazaron, por lo que respondió con dos disparos. El adolescente falleció en el lugar y su cómplice se fugó.

4

Un policía mató a un joven de 25 años tras un enfrentamiento en Juan Lacaze, Colonia, el viernes 24. Dos policías se enfrentaron con dos hombres que salían de “forma sospechosa” de una finca del barrio Villa Pancha. Según declararon, tras darle la voz de alto, el joven atacó con un cuchillo a uno de los policías que repelió el ataque disparándole en la pierna. El joven se habría abalanzado sobre él y su compañero le disparó en el abdomen.