Un hombre de 39 años que trabajaba como taxista fue encontrado herido con una corte en la pierna en Paysandú, en Camino General a la Colonia, el viernes pasado. La Policía concurrió al lugar y lo encontró en su auto, que se había despistado, sobre un alambrado. Fue trasladado a un centro de salud, donde falleció.

Tras el hecho -que se sumó al homicidio de un hombre que trabajaba como remisero en Canelones, a quien mataron para robarle-, el Sindicato de los Trabajadores del Taxi realizó un paro de 24 horas el domingo en reclamo de más seguridad, en Paysandú. Uno de los voceros dijo a Subrayado que el jueves pasado estuvieron reunidos con la cúpula policial “por la preocupación que genera la delincuencia”. En esa reunión, estuvo el hombre fallecido. Los taxistas denunciaron un aumento de las rapiñas.

“Queremos respuestas oficiales. Esta semana hubo varias rapiñas. No sale en ningún lado, no tenemos respuesta ninguna”, dijo el vocero de los taxistas, quien relató que el motivo de la concentración “es ponernos de acuerdo entre choferes y empresas de Paysandú [para actuar] respecto de la respuesta que tenga la familia de José [el trabajador fallecido]”. “Queremos seguridad para nosotros. Ya estamos cansados. No es un hecho aislado lo de José. No tenemos una respuesta. Datos forenses, pericias del coche... No sabemos nada. Venía despistado porque él venía lastimado en el auto”, afirmó.

Eduar Álvez, jefe de Policía de Paysandú, dijo a Subrayado que hay “claros indicios de que no existió ningún ataque” contra el trabajador. “Encontremos al señor Gómez con abundante sangrado con una herida a nivel del muslo. Una pequeña herida y abundante sangrado”, indicó Álvez, quien indicó que lo trasladaron al hospital.

“Policía científica encontró claros indicios de que no existía ningún ataque. Que venía solo. Paró en ese punto uno o dos minutos y transitó 100 o 150 metros, donde baja en una banquina y queda en un alambrado”, describió. Sobre el arma, dijo que “era un arma blanca, era un cuchillo que usaba él” y que “no hay dudas” porque fue identificada “por compañeros”, que dijeron que “siempre andaba con ese cuchillo”. Álvez también planteó que “se encontró el dinero en dos billeteras. El jefe de Policía de Paysandú indicó que se van a analizar “algunos indicios” en el Instituto Técnico Forense.

Por su parte, la pareja del hombre fallecido aportó su versión: “Esa madrugada estábamos hablando por Whatsapp y me escribió: ‘Voy a hacer un viaje y vuelvo’. A la media hora me mandó una foto diciendo que ya volvía para Paysandú. A los 15 minutos me mandó un audio pidiendo ayuda, ya en un estado agonizante”.

La mujer afirmó que llamó a la central y pidió la localización del móvil. Cuando llegó al hospital, señaló que tuvo una conversación con el hombre, que ya había ingresado cuando ella llegó al centro de salud y había tenido convulsiones.

“Cuando estuvo ahí empecé a hacerle preguntas. Le pregunté si había llegado a destino y había dejado a los pasajeros”, a lo que indicó que el hombre asintió con la cabeza. La mujer también le preguntó si el presunto ataque había sido “a la vuelta”, a lo que también asintió. “Le pregunté cuántos eran y me señaló ‘uno’ con el dedo”, afirmó, y agregó que el hombre dijo: “alto, flaco”. Lo mujer le consultó si “logró hacerle daño”, a lo que le contestó: “No recuerdo, no sé. Yo sólo me defendí”.

“Cuando me retire en la madrugada de urgencia me dijeron que su vida no corría peligro. Que el corte eran tan chico que ni siquiera lo cosieron”, manifestó la mujer, que fue consultada sobre la posible causa de muerte de su pareja y si recibió alguna explicación: “Ninguna. Negligencia. No lo atendieron como deberían haberlo atendido”.