La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, opinó el sábado sobre la situación de la seguridad en el país. Según afirmó, “los problemas de inseguridad y avance del narcotráfico lo último que precisan es que el Estado retire. Al revés, si queremos proteger a la sociedad el Estado tiene que estar presente”. Indicó que “para atacar este tema no alcanza con medidas punitivas” y criticó algunas medidas establecidas en la ley de urgente consideración.

Respecto de las afirmaciones de la actual gestión sobre las políticas de seguridad del Frente Amplio y el rumbo actual, planteó: “No sé cómo no les da vergüenza decir eso. Porque están en el gobierno hace casi cuatro años. Han tenido cuatro años de oportunidad para hacer. Vamos a suponer que nosotros hicimos todo mal. Hace cuatro años que no le están embocando una, con un rumbo que no existe. Decían que tenían la tal estrategia de seguridad y, la verdad, yo no he visto ningún cambio de timón”.

“Yo lo que estoy proponiendo es trabajar en serio”, afirmó Cosse, y se explayó: “Estoy diciendo que nosotros, con nuestros pocos recursos, con el Plan ABC, estamos tratando de abrigar al territorio, pero si nos roban los cables de la luz, precisamos que otras áreas del Estado hagan lo que tengan que hacer”.

Así fue que anunció que haría llegar una propuesta al Ministerio del Interior para colocar cámaras de videovigilancia: “Yo, sin falta, este lunes voy a pasar una carta con todos los lugares donde creo que hacen falta cámaras. Porque nos dicen que hay como 2.000 cámaras. Vamos a promover con toda humildad lugares donde pongan cámaras y donde haya respuesta. Lo digo en aras de colaborar. Les digo: si no saben qué hacer con las 2.000 cámaras, les voy a dar alguna idea de dónde ponerlas”.

Este jueves, el Ministerio del Interior respondió a “las sugerencias” de Cosse “manifestadas” a través de la prensa y a una carta que recibieron de su prosecretario, Daniel González, “referente a la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos” de Montevideo, que se hizo a través de un “relevamiento” hecho con “información aportada por funcionarios” de la Intendencia de Montevideo y a partir del “diálogo con la ciudadanía”.

“Desde el Ministerio del Interior, como entidad responsable y con competencia exclusiva sobre el tema, consideramos que para referirse a temas de seguridad pública es imprescindible conocer los argumentos que justifiquen o no la colocación de nuevos equipos y comprender los estándares específicos de nuestro sistema de monitoreo, así como el trabajo de nuestros especialistas en videovigilancia, analítica y relevamiento urbano con medición de conducta delictiva”, plantearon.

Según la misiva, “la instalación de las cámaras de videovigilancia se coordina a través de la Dirección General del Centro de Comando Unificado (CCU), en donde se planifica estratégicamente la ubicación de las mismas, considerando las metodologías internacionales aceptadas para la implementación de sistemas de seguridad utilizando cámaras en vía pública”. “A nivel de territorio, el CCU comparte el análisis con las jefaturas de Policía departamentales y a su vez con los jefes de cada zona, para optimizar la utilización de los recursos asignados en cada área”, agregaron, y complementaron el planteo indicando que “en el terreno se hace un estudio con la empresa instaladora y los entes que facilitan los servicios, evaluando la viabilidad técnica para la colocación de los equipos”.

Para cerrar, el Ministerio del Interior respondió: “Recibimos estas sugerencias, del mismo modo que atendemos las de toda la ciudadanía y recomendamos a la Intendencia de Montevideo que concentre sus esfuerzos en aquellas tareas en las que sí tiene competencia, reiterando la solicitud de realizar la poda y la iluminación en aquellos lugares donde hay cámaras instaladas y donde se resuelva la instalación de nuevos equipos”.