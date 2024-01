El barrio Villa Española atraviesa un enfrentamiento entre bandas criminales por la disputa territorial asociada al narcotráfico entre los Suárez y los Albín.

El hijo de Gustavo Albín, presunto líder de una de las bandas, tenía ocho años y fue asesinado en Malvín Norte. Se sospecha que fue en venganza porque se cree que Albín mató a un integrante de los Suárez, de 21 años.

Albín se entregó este lunes en la unidad de Delitos Complejos de la Jefatura de Policía de Montevideo. “Me vengo a entregar porque quiero que hagan justicia por mi hijo y porque me quieren inculpar por algo que yo y mi hermano no tenemos nada que ver. Abran los ojos, no tenemos nada que ver con lo del muchacho Suárez [...] La Policía me tiene atormentado, me va a buscar a cada rato a mi casa. Estoy destrozado, no puedo más”, expresó.

La Fiscalía de Homicidios de tercer turno, a cargo de la fiscal Adriana Edelman, investiga el caso. Este martes Albín fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y se dispuso su prisión preventiva.