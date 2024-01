El Sindicato de la Guardia Republicana denunció que por represalias dos guardias fueron enviados a patrullar a pie a la zona de conflicto de Villa Española, según informó el periodista Eduardo Preve. En la grabación de las cámaras corporales que acompañan la publicación que hizo Preve en la red social X, se puede observar esta situación. Según la Unión de Policías de la Guardia Republicana (UnipolGR), fue un “atentado contra la integridad física”. Desde el sindicato plantean que se debe patrullar, pero en blindados o en moto y los policías habían dicho que no podían estar doce horas circulando en moto y por eso, según Preve, César Tourn, director de la Guardia Republicana los mandó a patrullar a pie. Además, el periodista afirmó que Tourn dijo que al sindicato no tenía que darle explicaciones.

El Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac) se solidarizó con la UnipolGR, “que día a día denuncia situaciones preocupantes que nos hacen retrotraer a épocas oscuras que vivió esta Policía y que nadie quiere volver a recordar”.

“Hoy más que nunca y debido al aumento exponencial de violencia que se vive en algunos barrios, es necesario apoyar al policía con todas las garantías tecnológicas y logísticas (vehículos blindados) y no poner a los trabajadores en situaciones de peligro extremo”, indicaron. “Entendemos que la vida de un trabajador vale más que un blindado y, si hay que comprar más, ese será el camino”, agregaron.

Según indicaron, el Grupo de Respuesta Táctico de Montevideo “en muchas ocasiones no puede usufructuar sus 8 horas de descanso diarias por recargos que lo afectan, violando así el derecho laboral que nos contempla”.

“Este sindicato ya hace tiempo viene alertando a la sociedad en su conjunto del aumento exponencial de la violencia, no sólo en las calles, sino también intrafamiliarmente, lo que repercute ampliamente en la salud mental”, plantearon. Por eso, entienden que “es hora de realizar una convocatoria urgente de diferentes actores para así comenzar a tratar la seguridad como una fuerte política de Estado, pedido que venimos haciendo desde hace más de dos años atrás”.

Para Sidepac, “es hora de que el compromiso se cumpla, no existió el compromiso en lo que refiere a lo salarial, ni a la vivienda y menos a la salud mental, pero esperamos que por lo menos se den las garantías necesarias para el buen desarrollo de la tarea policial y se respeten los convenios laborales en vigencia, como así los tratados internacionales suscritos por el Estado uruguayo”. “El compromiso es cuidar a quienes nos cuidan”, resaltaron que es algo que “hemos escuchado más de una vez”.

En diálogo con la diaria, Rudeber Buela, dirigente de Sidepac, sostuvo las publicaciones que hizo Preve y agregó que por otro lado están reclamando por las problemáticas del GRT de Montevideo, que “ante un montón de eventos que se han estado dando no están pudiendo tener las horas de descanso, entre la convocatoria a recargos de servicio y las guardias no están teniendo las 8 horas necesarias para poder descansar y volver a la guardia”. “Preocupa porque hay mucha exigencia, una presión importante sobre el personal y el descanso repercute no solamente en condiciones físicas, sino también en condiciones de salud mental”, dijo.

“Ya que se prometió a la Policía acerca de lo salarial y acerca de la vivienda y de la salud mental y no se cumplió, para subsanar las situaciones que tenemos, pedimos que por lo menos se respeten los convenios en vigencia y los tratados internacionales sobre el trabajo en los cuales estamos contemplados”, planteó Buela, y subrayó que “también el derecho al descanso después de una jornada laboral es fundamental”. “Además hablamos de equipos de trabajo que no trabajan en alta dedicación o sea que no reciben un plus económico por trabajar de ese modo a demanda, sino que son policías que trabajan en unidades que tienen un horario y cobran su sueldo fijo, común, el de todo policía”, resaltó.

Para el representante sindical, “hay policías que se ven muy presionados por las jornadas laborales que se vuelven extensas porque en definitiva con tan poco tiempo entre una y otra para trabajar es casi lo mismo que seguir de guardia porque no se logra descansar bien”. “Evidentemente eso repercute en la vida familiar y repercute también en hasta la atención que se tiene para brindar un buen servicio e incluso hasta para viajar, porque muchos policías conducen, muchos policías se ven incluso ante la situación de estar alertas en la calle por su armamento y por su equipo y esto la verdad que no aporta para nada”, criticó, y reafirmó que “son situaciones complejas las que se están generando”.