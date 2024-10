En la previa del partido de Botafogo contra Peñarol, por la semifinal de la Copa Libertadores, hubo incidentes que determinaron la detención de más de 200 personas. 22 de esos hinchas fueron derivados a prisión preventiva en Brasil. Desde Uruguay, los abogados, Jorge Barrera y Rodrigo Rey, se encargan de la defensa para liberarlos.

Para empezar, el abogado Rodrigo Rey dijo a la diaria que “lo primero que queremos destacar es que se aplicó un criterio humanitario correcto en la liberación de uno de los compatriotas detenidos, uno de los 22, por su condición de paciente oncológico”.

Mientras, contó que “al resto de los 21 se les impuso una prisión preventiva, que en principio en Brasil no tiene plazo”. Para el abogado, “está bien, sin perjuicio de que nosotros vamos a apuntar a interponer todas las acciones judiciales en el tiempo más corto posible para poder lograr la sustitución y la cesación de la prisión preventiva para todos los casos”.

Rey explicó que “obviamente, cada uno de los casos tiene una situación jurídica distinta porque hay distintas calificaciones delictuales”. “Lo que nosotros vemos a priori es que la investigación de la Policía determinó una calificación delictual muy frondosa. O sea, se les imputan a cada uno de ellos distintos delitos que luego encontramos que no tienen en la evidencia una correlación tan fuerte”, indicó. Según el penalista, “ese es un argumento que nosotros, además de los argumentos de fondo, vamos a utilizar e invocar”.

Pero, según afirmó, “el punto acá es que a los extranjeros, en cualquier país de Occidente conocido, se les hace muy difícil demostrar que no existe riesgo para el proceso en las primeras etapas o en la etapa primigenia, porque al no tener arraigo, al no tener residencia, trabajo y núcleo familiar, es muy difícil poder argumentar en la gestión de riesgos cautelares que no existe en principio riesgo”. “Esa es la regla”, acotó.

Sin embargo, “nosotros vamos a agregar un conjunto de elementos y los vamos a articular para demostrar que no corresponde en estos casos la aplicación de la prisión preventiva”, indicó Rey, quien resaltó que “todo esto lo estamos haciendo con el doctor Jorge Barrera en coordinación con un estudio de abogados de Río de Janeiro que tiene experiencia en estos asuntos y estamos confiados en que si trabajamos meticulosamente los resultados van a aparecer sabiendo siempre que la justicia tiene una disposición o es más proclive a aplicar prisiones preventivas justamente que a otras medidas sustitutivas”. El costo del estudio de abogados de Río de Janeiro será cubierto por Peñarol.

En paralelo, Rey señaló que “estamos también coordinando con el doctor Barrera acciones a nivel de cancillería para explorar algún otro tipo de solución, como podría ser la expulsión o deportación”. “Nosotros entendemos que hay que estudiar esas soluciones también. Y, por supuesto, atendiendo la situación humanitaria de ellos que se encuentran recluidos y que la cancillería, a través de la Oficina de Asistencia del Compatriota, se encargue y procure que tengan todos los elementos para preservar la dignidad en ese proceso de detención cautelar”, concluyó el abogado.