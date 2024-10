La Justicia procresó con prisión al subcomisario retirado Juan Ricardo Zabala en calidad de coautor por el caso de “los vinos envenados”, en el que fue asesinada Cecilia Fontana de Heber, madre del senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber, en 1978. El veredicto se conoció este viernes.

La causa fue reabierta en 2006 y archivada 11 años más tarde, en 2017. Hace cuatro años, en 2020, se solicitó la reapertura, decisión que fue aceptada. La jueza actuante en el caso fue Silvia Urioste.

Por intermedio de un video publicado en redes sociales este sábado, Luis Alberto Heber se manifestó sobre la decisión judicial. “Hace 46 años que nuestra familia está esperando una respuesta sobre el asesinato de Cecilia Fontana, nuestra madre, en 1978. Ayer, 18 de octubre, precisamente cuando ella cumplía sus 96 años, la Justicia procesa con prisión por homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado a un oficial de la Policía, Juan (Ricardo) Zabala”.

“Naturalmente que el hecho de que se esté haciendo justicia nos genera paz y tranquilidad a nuestra familia, pero no podemos olvidar que atrás de esto hubo un ataque político al Partido Nacional por la resistencia que el mismo estaba haciendo a la dictadura militar”, expresó.

“Las botellas fueron dirigidas a Carlos Julio Pereyra, a Luis Alberto Lacalle Herrera y a Mario Heber. Tomó una vida inocente, la de nuestra madre, y fue un alto precio que pagó el Partido Nacional a su oposición y a su lucha por la libertad”, continuó.

“A partir del 78, nuestra familia no tuvo madre. Nuestros hijos no conocieron a su abuela, hoy están naciendo sus bisnietos. Lo que nos resta decir es que ha triunfado la vida frente a la muerte, ha triunfado el amor frente al odio”, sostuvo. “Para nosotros, es justo que en un país estas aberraciones humanas no queden impunes. Gracias a la Justicia. Aunque ha tardado, pero llega”, concluyó.