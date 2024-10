Este fin de semana, un bebé de un año fue asesinado y su madre permanece internada grave en el CTI del hospital Maciel, donde reforzaron la seguridad por miedo a represalias, ya que el niño asesinado es el hijo del presunto líder de Los Colorados, banda rival de Los Albin y Los Suárez, que comanda en el Cerro hace décadas. Este jueves, dos adolescentes de 14 y 17 años fueron detenidos como presuntos responsables del crimen. Ambos están a disposición de una de las fiscalías de adolescentes.

Tras este crimen, el Ministerio del Interior resolvió reforzar su intervención en Cerro Norte, donde se han realizado operativos e incautado armas esta semana. Este barrio está intervendio desde febrero de este año luego de que el mes anterior hubiera un tiroteo entre la Policía y un grupo de personas, y luego un múltiple ataque con personas fallecidas. Además, en ese mes se incautaron diversas armas, entre ellas un subfusil.

Este jueves en conferencia de prensa, José Azambuya, director de la Policía Nacional, y Roberto Pereira, director de la Guardia Republicana, hablaron al respecto. Azambuya dijo que esta intervención es por “tiempo indeterminado”. “La principal misión que tiene la operación es la disuasión, la prevención y la represión del delito en todas sus fases. Es un despliegue bastante importante, en el cual ustedes van a ver, es combinado, patrullas pie a tierra, patrullas en vehículos de dos ruedas, cuatro ruedas y va a ser una operación bastante importante”, explicó, y señaló que “la idea es, a través de estas operaciones, mantener la seguridad en la zona, devolverles la tranquilidad a los vecinos, y obviamente cumplir con nuestra misión que es la seguridad pública, en lo que refiere a minimizar aquellas situaciones de riesgo o de delincuencia que pueda haber en la zona”.

Según indicó, en esta operación “se amplía mucho más, es mucho más la cantidad de fuerzas”. “Desde el punto de vista de lo que nosotros esperamos, creo que hemos obtenido muy buenos resultados. Obviamente que hay que seguir insistiendo, hay que seguir analizando, hay que seguir estableciendo nuevas estrategias y nuevas tácticas. Hemos hecho muchas incautaciones de armas de fuego, hemos hecho muchas incautaciones de cartuchería, hemos hecho muchas incautaciones de sustancias, han habido muchos formalizados, y obviamente que hay otras unidades de la Policía Nacional que siguen trabajando, que por su naturaleza a veces no son visibles”, dijo, y reconoció que “tenemos que seguir avanzando para evitar situaciones como lo que pasó con el niño el otro día, lo cual lamentamos mucho”.

Para Azambuya, “ha habido un gran despliegue”. “Vamos a seguir haciéndolo, porque entendemos que tenemos que devolver la seguridad y la tranquilidad para los vecinos que viven en la zona, y eso es a lo que nosotros estamos enfocados”, subrayó. El director de la Policía Nacional afirmó que “así como nosotros establecemos nuestras estrategias nuevas y tácticas, también muchas veces cuando nosotros cortamos, incautamos, detenemos, formalizamos, allanamos, también la delincuencia va cambiando su forma, su naturaleza de operar”. “Pero nosotros seguimos con toda nuestra capacidad logística, técnica y de recursos humanos, no vamos a descansar, y es lo que no estamos haciendo, y mientras tengamos que operar, vamos a seguir operando, porque ya les digo, resultados hemos obtenido, se han sacado muchas armas de la calle, mucha cartuchería, armas cortas, largas, distintos calibres”, expresó.

Sobre si la presencia de los mandos y la prensa no actúa en contra de la situación al alertar a las personas involucradas en actividades delictivos, Azambuya respondió que “nosotros entendemos que en el día de hoy fue algo particular, porque a nosotros nos gusta estar muy cerca de nuestros policías, queremos saludarlos, incentivarlos, transmitirles el apoyo en lo que son las operaciones que ellos necesitan y obviamente enfrentar el riesgo que la naturaleza implica de estas operaciones”. “Lo cual no quiere decir que nosotros vamos a estar todos los días. Hoy es un día que lanzamos la operación,entendemos que tenemos que estar cerca de nuestros policías y que sientan el apoyo jerárquico, el apoyo ministerial y todo aquello que sea necesario para un buen despliegue de la operación”, aclaró.

Por su parte, Pereira señaló sobre el operativo que “es una herramienta más táctica, específicamente en el marco estratégico de los lineamientos que dispone el comandante de la Policía. En este caso hay un despliegue puntualmente en una zona identificada en el Cerro Norte con los puntos en el cual el análisis ha dado de que hay violencia, hay delitos”. Entonces, afirmó que “con los comandantes de las otras unidades que participan del operativo, se despliega el personal y puntualmente en los delitos flagrantes, en la identificación de personas y registro de vehículos, que es donde ellos mueven las armas y todo eso”.

El director de la Guardia Republicana relató que por día van a haber 120 policías de diferentes unidades trabajando. “En la mañana se reduce un poco, se intensifica en la tarde y en la noche se vuelve con más efectivos, con las protecciones balísticas adecuadas para el contexto que es el Cerro Norte específicamente”, detalló.