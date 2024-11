El gerente de Subrayado, Nelson Fernández, declaró como testigo en el juicio iniciado por la periodista Ana Inés Martínez contra gerentes de Canal 10 por acoso sexual y laboral.

Fernández dijo ante el juez de Trabajo de 5° turno, Luis Fourment, que la desvinculación de Martínez se dio en un contexto de reestructura del canal por la pérdida de ingresos por publicidad y en momentos en que la periodista había planteado liberar horas para trabajar en otro medio.

“La decisión de despedir a la actora fue mía en consulta con el coordinador general Mauro Bettega y con los responsables de turno, Alfredo Dante, y de la sección, Roberto Moar, y también con el director periodístico, Marcelo Baldovino. Cuando transmití eso no fue el cese de una persona, fue un plan presupuestal para 2024 que incluía otros ceses”, señaló.

Fernández dijo que el exgerente general del canal Alejandro Cattaneo, que es denunciado por la periodista Martínez por acoso sexual, no tuvo injerencia en la decisión de desvincular a la periodista. “Este fue el único caso que encontramos que con el cese no nos afectaba en nada los contenidos. En esa decisión no tuvo injerencia o participación el Sr. Alejandro Cattaneo”.

Al ser consultado sobre un eventual vínculo entre una situación de acoso sexual y el despido de la periodista, respondió: “Me indigna profundamente, porque que se haya planteado el hecho de que yo pudiera tolerar un acoso sexual, encubrirlo y actuar en consecuencia es una difamación que no merezco”, señaló.

Fernández lamentó ser acusado de ser capaz de “encubrir un acto de acoso sexual y además despedir a la persona que supuestamente fue acosada”. “Yo francamente no puedo creer esto, no me entra. Se han dicho muchas mentiras, muchas falsedades, muchas, muchas. Esto es de lo más indignante”, expresó.