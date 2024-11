Antony tenía 14 años cuando fue asesinado este martes en Colón. Iba junto a un amigo de 17 años, que permanece internado en grave estado porque también fue baleado cuando policías comenzaron a seguirlos y una funcionaria del Ministerio del Interior le disparó. La bala le entró por la espalda y le salió por el pecho. El adolescente cayó muerto de la moto en el momento.

La policía que le disparó se aproximó a ellos y cuando el adolescente estaba ya muerto en el piso le preguntó si “se había asustado”. Cuando notaron que estaba herido, lo cargaron en la parte de atrás del móvil y lo trasladaron a un centro de salud, donde sólo pudieron constatar el fallecimiento. El hecho quedó grabado por el adolescente asesinado, que iba filmando con su celular. Los tres policías fueron desarmados y dos de ellos fueron detenidos. La Fiscalía de Homicidios de primer turno, a cargo del fiscal Carlos Negro, investiga el caso.

Entrevistada por Subrayado, la madre de Antony dijo que supo en la madrugada que “mi hijo estaba muerto, que me lo habían matado por la espalda”. “Él había pedido para ir a la casa de un amigo a andar en bicicleta. Nosotros no sabíamos dónde estaba, es la realidad. Le avisaron al papá que él estaba en el hospital, nunca le dijeron que había fallecido. Cuando el papá llega, los médicos le dijeron que había fallecido, que había fallecido por un tiro de bala, por la espalda, pero no sabíamos quién, o sea, no se sabía si le había disparado la Policía, aunque todos decían que sí. Hubo testigos que vieron y que decían que sí, que fue la Policía”.

“Cuando vi el video, dije: ‘me lo mataron por la espalda’. En el video se oye cuando se cae y grita y todavía ella en el piso le dice ‘¿te asustaste?’, cuando el niño ya estaba muerto, porque ya estaba muerto en el piso, porque ella le dio y él cayó muerto, él llegó al hospital muerto”, señaló la madre de la víctima.

“A la policía que estaba ahí lo único que le importaba era culpar al muchacho que iba adelante, como que él hubiese tirado. Porque en el video se escucha que lo primero que ella dice es ‘¿dónde está el de la moto?’. O sea, en ningún momento ella pensó asistir a mi hijo que estaba en el piso, y a mi hijo lo mira y le dice ‘¿te asustaste?’, cuando ella ya le había dado el tiro”, relató la mujer.

Sobre su hijo asesinado, dijo que “él era un niño bien, él no andaba en nada malo. Y más te digo, todo el mundo lo quiere, todo el barrio lo adora, porque él era un pan, él ayudaba, tenía que ayudar, él siempre estaba para todo el mundo. Con la edad que tenía, mi hijo estaba para todos, siempre, siempre. Y hoy lo vamos a velar y van todos, porque todo el mundo lo quería a él”.

Un familiar de Antony, que es policía, indicó que hubo irregularidades en el procedimiento. “Lo que puedo opinar sobre el video es que él no iba con un arma, iba con un celular, iba jugando. Se escucha un disparo, luego se escucha la voz de la policía femenina. No generalizo a todos los policías, pero el procedimiento está mal hecho. Y yo, como policía, al menos yo no ando persiguiendo motos y efectuando disparos”, afirmó.

Según indicó, su colega dijo que iba en una persecución, pero el hombre remarcó que en el procedimiento policial “el disparo no se puede hacer si tu vida está en peligro o la de un tercero, y si no constatás que es un arma de fuego, que tu vida está en peligro, no se puede hacer un disparo”. “Eso es sentido común, obvio, ¿no?”, enfatizó. “Como profesionales lo sabemos. Es un procedimiento mal hecho. Ella manifestó que había efectuado un disparo a la cuneta y está mal hecho el procedimiento”, agregó.

Para terminar, la familia exigió justicia y que los policías actuantes “se hagan responsables” del homicidio de Antony.