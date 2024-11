Varias personas ingresaron a robar una remesa en el barrio Lavalleja. En la mañana del jueves, entraron en una camioneta y estacionaron al lado del blindado de la empresa Prosegur, que había ido al local de venta de comida de mascotas a buscar la recaudación.

Allí se produjo un tiroteo con más de 50 disparos. Se estima, según la empresa, que se llevaron 2.800.000 pesos. Tras la huida de quienes entraron a robar, se montó un operativo policial en la zona.

En paralelo, una persona de 25 años ingresó a la policlínica de Capitán Tula herida de bala. Lo llevó por un hombre de 32 años que dijo haberlo encontrado herido. Ambos fueron detenidos en el lugar.

Tras un allanamiento en una vivienda encontraron elementos vinculados con el robo, entre ellos un bolso con dinero, que fue recuperado. Los demás integrantes del grupo permanecen prófugos.

Mario D’Elia, jefe de Policía de Montevideo, habló al respecto en una rueda de prensa. “El hecho fue desarrollado por cuatro o cinco personas, de las cuales creemos tener a dos detenidas”, indicó. Según describió, “fue una situación en la que se produce una rapiña sobre un camión, una remesa, en una empresa que vende al por mayor”. “Hay un enfrentamiento con los guardias de seguridad de la empresa recaudadora y se dan a la fuga”, agregó.

“La Policía detuvo a dos personas en la policlínica Capitán Tula y mediante un trabajo muy rápido de investigación se llega a unas pocas cuadras del lugar a encontrar el vehículo, se encontraron armas y una bolsa con hielo”, señaló D’Elia, quien contó que “hay una persona herida, seguramente por el enfrentamiento con los guardias de seguridad”.

Sobre la cantidad de dinero robada, dijo que “el dinero todavía no está contado”. “Tenemos una cifra preliminar, que es la que aporta la empresa. Tenemos que hacer el relevamiento para confirmar cuánto fue la cantidad”.

Sobre la videovigilancia disponible, indicó que “las cámaras que hay son las del local”. Agregó que “fue mediante información y seguimiento de vehículos que llegamos al lugar donde estaba la camioneta que fue usada, donde se lograron otras incautaciones”.

“Todavía no están identificadas las personas. Estamos trabajando con quienes ya tenemos detenidos. Esperamos tener más información pronto”, remarcó. Sobre si fue planeado, dijo que “no se animaría a decir eso” ya que no cuentan con elementos que les permitan afirmarlo porque “no tienen a todos detenidos”. “Hoy lo que tenemos es que es un grupo que se organizó para esto, que no es una banda”, concluyó.