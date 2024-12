La jueza en lo penal de primer turno de Treinta y Tres, María Eugenia Mier, procesó con prisión a los militares retirados José María Lete, Rogelio Garmendia y Pedro Buzó en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos contra 39 adolescentes en el Batallón de Infantería 10 de Treinta y Tres en abril de 1975, según informaron a la diaria fuentes judiciales.

Lete fue procesado con prisión como coautor de reiterados delitos de privación de libertad, atentado violento al pudor, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves; Garmendia fue procesado por abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad, mientras que Buzó fue procesado como presunto autor de reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves.

Buzó era enlace de inteligencia (S2) del Batallón de Infantería 4, y concurrió al batallón de Treinta y Tres durante la visita que realizó el general Gregorio Álvarez, en ese entonces jefe de la Región 4, el 18 de abril de 1975. Los adolescentes coinciden en que ese día la tortura fue mucho más violenta y muchos identificaron a Buzó como uno de sus torturadores. “Buzó y su equipo aplicaron a todos los detenidos mayores de 18 años torturas mucho más violentas de las recibidas hasta el momento”, señaló Mier en su resolución.

La víctima Marisa Fleitas, que tenía 13 años cuando fue secuestrada en su casa junto con su hermana Alicia, de 15, declaró que la “noche previa al 19 de abril comenzaron a sacar a compañeros en tandas y volvían destrozados. Había venido al cuartel Gregorio Álvarez con una comitiva para celebrar el 19 de Abril; entre ellos estaba Pedro Buzó, un torturador especializado”.

El oficial Garmendia fue reconocido por varias víctimas como el responsable de los operativos de detención, y algunos también lo identificaron entre el grupo de torturadores. “Luego de las trompadas, Álvez me dijo que me iba a mostrar algo y me muestra un pizarrón, cantidad de nombres y la pirámide de cómo funcionaba la Juventud Comunista… La sala tenía un escritorio con vasos y una botella y sillas y varios oficiales. Sarli, preso en Chile ahora; Leites; alférez Medina era muy joven, estaba Garmendia, el que nos había llevado, generalmente hacía las veces de macanudo y bueno en los interrogatorios”.

José María Lete Olascoaga, que en ese entonces era el segundo jefe de la unidad, fue identificado por otros testigos en los interrogatorios: “Cada tanto me llevaron a interrogatorio, generalmente presidido por Juan Luis Álvez, con el subjefe José María Lete”. “Se me salió la capucha y me golpearon todos, dos alféreces y los otros soldados rasos; los nombres eran: Lete, Juan Luis Álvez, Sarli. Los averigüé luego los nombres, pero los vi esa vez”, señaló otro testigo.

En la sentencia, a la que accedió la diaria, la jueza Mier rechazó el recurso presentado por la defensa de Lete, que había alegado la falta de jurisdicción del juzgado de primera instancia, argumentando que el artículo 239 de la Constitución le da competencia exclusiva a la Suprema Corte de Justicia para actuar en causas que investiguen crímenes de lesa humanidad.

Mier dijo que el planteo realizado por los abogados Ravera y Claudia Lete “tiene mero fin dilatorio, buscando entorpecer el proceso, actuando de mala fe, haciendo uso abusivo de las vías procesales, violentando el principio de economía procesal, concentración, actuando en contravención de la teoría de los actos propios”. En esa línea, Mier señaló que el recurso que cuestiona la jurisdicción de la sede se presenta “luego de años de tramitar esta causa, donde la defensa de Lete interpuso sendas excepciones de inconstitucionalidad, de prescripción, dedujo recusación (...) y en las oportunidades que se tramitaron las excepciones de inconstitucionalidad ante la Corte no existió pronunciamiento en tal sentido”.

Entre el 12 y 15 de abril de 1975 los militares detuvieron a 39 adolescentes pertenecientes a la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), en su mayoría estudiantes del liceo 1 de Treinta y Tres, que tenían entre 13 y 19 años. Los adolescentes fueron secuestrados en sus casas con órdenes de la Justicia militar y retenidos durante 20 días bajo torturas que incluyeron plantones, golpes, submarino, quemaduras y descargas eléctricas, y en el caso de las mujeres fueron víctimas de tocamientos. La Justicia militar les quitó la patria potestad a los padres e impidió a los adolescentes continuar con sus estudios.