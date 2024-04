Fiscalía investiga a Jhon Saravia, jefe de Policía de Tacuarembó, al responsable de la Dirección Nacional de Seguridad Rural y al jefe de la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Tacuarembó por presuntos hechos de corrupción asociados a un procedimiento de abigeato y faena clandestina que resultó en una imputación de una persona que fue detenida. El imputado denunció a las autoridades policiales por supuestas coimas en el procedimiento. Según informó el periodista Eduardo Preve, los celulares de los jerarcas policiales fueron incautados, lo que fue confirmado por Saravia en entrevista con programa local Micrófono Abierto.

“Estamos trabajando tranquilos”, comenzó aclarando Saravia, quien señaló que “estamos inmersos en una investigación que está realizando la Fiscalía, esa es la noticia”. Dijo que es “una investigación que tiene que tener reserva, que evidentemente fue violada”.

El jefe de Policía de Tacuarembó “cree oportuno saber lo que él puede decir”, por eso accedió a una nota de prensa. “Más que defender mi conducta, mi ética, mi honestidad, las acciones que realizamos los funcionarios públicos hablan de cómo somos”, resaltó. Manifestó que “evidentemente lo que está circulando tiene una afectación personal y profesional, pero tiene que ver con la realidad que vivimos, que es que se juzga a las personas por un titular que circula”.

“Concurrimos [a declarar en Fiscalía] con el Director Nacional de Seguridad Rural y el jefe de la Brigada Departamental de Seguridad Rural en carácter de indagados”, contó. “Seguí trabajando, concurrí a la sede y presté declaración”, aclaró.

Opinó que “se trata de una investigación que está llevando adelante la Fiscalía y una de las personas que está haciendo indagada pretendió mancillar el honor y el trabajo profesional de la Policía Nacional involucrando en un procedimiento policial, lo que desató la investigación de la Fiscalía, a la cual siempre respetamos y resalto su papel”.

“Me tocó estar del otro lado y fue lo que ocurrió: un procedimiento normal de la Fiscalía”, enfatizó, aunque reconoció que “tiene características especiales, que es que somos funcionarios públicos los denunciados”. “Pero confiamos en la Fiscalía”, remarcó.

Saravia indicó que “la incautación del celular fue un procedimiento de rigor” y que, “hasta donde sabe”, Asuntos Internos del Ministerio del Interior no está investigando el caso a nivel administrativo. “Asuntos Internos no está trabajando en nuestro accionar, sino que fue el brazo ejecutor de la Fiscalía. Hay una orden de incautación de celulares y quien participa es Asuntos Internos”, advirtió. Aclaró que no fue detenido sino que Asuntos Internos concurrió a la jefatura para citarlo en Fiscalía esa misma tarde.

Sobre por qué recibieron esta denuncia, el jefe de Policía de Tacuarembó considera que es para “poner en tela de juicio el accionar de la Policía para desviar la atención en un procedimiento que fue realizado por la Dirección de Seguridad Rural; un procedimiento exitoso que culminó con la detención de una persona que se encontraba en una situación irregular en lo que tiene que ver con el transporte y posterior comercialización de animales”.

“Fuimos auxiliares de la Dirección Nacional de Seguridad Rural que estaba investigando y hubo un operativo. Por orden de esta dirección se realizó una detención en la ruta y posterior traslado de ese ciudadano a la Seccional. Después siguió el procedimiento en manos de la Dirección Nacional de Seguridad Rural y la Fiscalía”, explicó. Para Saravia, “hablará la Justicia y dirá si tenemos responsabilidad en el caso”.