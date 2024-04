Un adolescente de 15 años fue asesinado este domingo a la salida de un baile en la zona del puerto de Punta del Este. Fue apuñalado en la zona del ombligo. A través de la declaración de testigos y los registros de videovigilancia, la Policía logró identificar al agresor.

Al saberse requerido, se entregó este martes en la madrugada junto a su abogado, Marcos Prieto. El agresor es un joven de 19 años. Fue imputado por el homicidio y se dispuso su prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Fuera del juzgado se realizó una movilización en silencio, con fotos del adolescente asesinado. Su familia participó en la manifestación y su tía habló con Telemundo: “No queremos más jóvenes muertos. No queremos más violencia entre los jóvenes. Tenemos que hacer algo. Anhelamos que la Justicia pueda hacer algo por esto. Pero esto es para conscientizar a la población”, indicó. “Hoy le tocó a Daniel”, dijo, pero aclaró que “no es este caso específico, sino que cada vez que escuchamos que hay un joven muerto nos entristecemos”. Por eso, para traer un mensaje a través de esta movilización, estamos expresando nuestro dolor a través de esta marcha”. Por su parte, el padre de la víctima expresó que esperan “una Justicia justa” y que pidieron estar al tanto “de todos los movimientos que haya”.

Por otro lado, el abogado del agresor habló en rueda de prensa y dijo que el imputado se entregó porque “sabía que lo estaban buscando” y que “todas las personas que están involucradas en hechos de esta realidad [tienen la responsabilidad de] presentarse y dar la cara”. Para la defensa del agresor, es determinante remarcar que no actuó solo: “No estaba solo. Es un lugar público, como ya saben, y estamos analizando esa realidad”, planteó.

Sobre el móvil, indicó que si bien “hay muchas versiones”, no hubo problemas previos entre ellos. “No hubo enfrentamientos previos de ninguna índole. En este momento entiendo que fue circunstancial”, expresó. No obstante, no quiso decir si se conocían previamente. “Estamos viendo la carpeta y los videos. No fue como se está diciendo, ni por fútbol ni por disputas previas”, remarcó. “Fue como le puede pasar a cualquiera”, dijo Prieto.